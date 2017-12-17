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    Гаттузо стыдно за игру «Милана»

    Главный тренер итальянского «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение команды в матче 17 тура Серии А против «Вероны» (0:3). Специалисту стыдно за игру красно-черных.

    «Мы утратили стремление бороться при первых же трудностях внутри этого матча. Однако до дебютного гола «Вероны» мы играли хорошо. Однако за то, что было потом, мне стыдно. Будем работать дальше, чтобы не повторять такого впредь», – сказал Гаттузо.

    Напомним, что в середине недели миланцы в рамках 1/8 Кубка Италии разгромили веронцев с аналогичным счетом. В таблице Серии А «Милан» идет седьмым.

    Источник: Football Italia

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    17.12.2017 17:13
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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1513520408
    Однако работайте дальше.
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    Dart Veider
    1513540074
    Не то слово
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    Dart Veider
    1513540124
    Нечего было суваться без опыта в гранд
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    ologreds
    1694991714
    numo529475
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