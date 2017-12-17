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    • Руни: «Нынешний «Сити» – не лучшая команда в истории АПЛ. «Юнайтед» в 2008 году был сильнее»

    Руни: «Нынешний «Сити» – не лучшая команда в истории АПЛ. «Юнайтед» в 2008 году был сильнее»

    Нападающий английского «Эвертона» Уэйн Руни выразил несогласие с позицией, что лидирующий сейчас в чемпионате Англии «Манчестер Сити» является лучшей командой в истории лиги.

    «Нет, «горожане» не являются сильнейшими за все время. Они еще идут к этому. В АПЛ было много великих команд. На мой взгляд, лучшим в истории является «Манчестер Юнайтед» образца 2008 года», – сказал форвард.

    Напомним, что Руни с 2004 по 2017 годы выступал за «красных дьяволов».

    «Манчестер Сити» – уже чемпион. Гвардиола всех победил

    Источник: talkSPORT

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    17.12.2017 15:13
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    Комментарии (14)
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    LMI
    1513513438
    А Арсенал непобедимый был еще, видимо, круче. На каждое время свои герои. Дело не в этом. Во всем этом есть лишь одно зло - неравность, которая сотворена искусственно. Дайте мне МИЛЛИАРД евро и мой клуб наверно будет не так плох. Хотя должное Гвардиолле нужно отдать как человеку, который сумел из этого миллиарда выжать толк
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    DOCTOR PENALTY
    1513514028
    Возможно и так, но это уже история...
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    zico2205
    1513516965
    Глупое утверждение....Абсолютно другой футбол....Так МЮ никогда не играл....
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    XaXatyn
    1513517287
    В АПЛ многие команды показывали отличный футбол ! В этом году это делает Сити!
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    dok66
    1513518825
    Все ж относительно ... В этом году МС . Завтра - может быть и Эвертон ) Се ля ви , как говорят наши французы ) ))
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    erma
    1513519488
    Это тот Манчестер который проиграл Зениту суперкубок?
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    insider_retro
    1513520819
    Людям свойственно высказывать свои соображения... Иногда они не совпадают с мнением остальных... На наших просторах тоже есть несогласные... Думаю, в завершении сезона Руни найдёт в себе силы для дежурного поздравления МС с победой!..))
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    diadushka
    1513521667
    игроки Лестера образца 2015 года не согласны с Руни)
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    mutabor0992
    1513545150
    Ну вот зачем действующему игроку превращаться в телочку с дом-2???
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    ologreds
    1694991716
    numo529466
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