Руни: «Нынешний «Сити» – не лучшая команда в истории АПЛ. «Юнайтед» в 2008 году был сильнее»

Нападающий английского «Эвертона» Уэйн Руни выразил несогласие с позицией, что лидирующий сейчас в чемпионате Англии «Манчестер Сити» является лучшей командой в истории лиги.

«Нет, «горожане» не являются сильнейшими за все время. Они еще идут к этому. В АПЛ было много великих команд. На мой взгляд, лучшим в истории является «Манчестер Юнайтед» образца 2008 года», – сказал форвард.

Напомним, что Руни с 2004 по 2017 годы выступал за «красных дьяволов».

«Манчестер Сити» – уже чемпион. Гвардиола всех победил