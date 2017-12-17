Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Отеро, который может стать игроком ЦСКА, хочет играть в Европе

    Отеро, который может стать игроком ЦСКА, хочет играть в Европе

    Полузащитник «Атлетико Минейро» Ромуло Отеро отметил, что хочет продолжить карьеру в Европе. При этом футболист не знает, когда именно сменит клуб.

    «Моя мечта – сыграть в Европе. Надеюсь, что смогу достичь этой цели. Но я не знаю, когда это произойдет», – приводит слова футболиста Meridiano Отеро.

    Ранее сообщалось, что Отеро входит в сферу интересов ЦСКА. Действующее соглашение 25-летнего венесуэльца с нынешним клубом рассчитано до середины 2020 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл в 36 матчах за клуб, забив в них девять голов и отдав три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2017 10:59
    Рекомендуем
    Комментарии (12)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VIPded
    1513498471
    До Уральских гор всё Европа! )))
    Ответить
    cska-62
    1513498474
    Неизвестно его амплуа. Полагаю, что с учётом роста (165 см) - парень скоростной. Да и без техники им бы не заинтересовались. Но он никогда не играл даже на уровне РФПЛ... Пойдёт у него, нет, ничего неизвестно?!
    Ответить
    BRO_football
    1513501634
    А ЦСКА откуда? Из Австралии что ли?
    Ответить
    vovan55
    1513505989
    забиваку бы, просто необходим...
    Ответить
    Полная Канистра
    1513506423
    плохо географию выучил садись 2 -ка тебе ромуло бобо
    Ответить
    bset
    1513520767
    ЦСКА це Европа. Приезжай.
    Ответить
    ologreds
    1694991716
    numo529444
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+