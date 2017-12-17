Отеро, который может стать игроком ЦСКА, хочет играть в Европе

Полузащитник «Атлетико Минейро» Ромуло Отеро отметил, что хочет продолжить карьеру в Европе. При этом футболист не знает, когда именно сменит клуб.

«Моя мечта – сыграть в Европе. Надеюсь, что смогу достичь этой цели. Но я не знаю, когда это произойдет», – приводит слова футболиста Meridiano Отеро.

Ранее сообщалось, что Отеро входит в сферу интересов ЦСКА. Действующее соглашение 25-летнего венесуэльца с нынешним клубом рассчитано до середины 2020 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл в 36 матчах за клуб, забив в них девять голов и отдав три результативные передачи.