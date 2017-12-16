Гончаренко: «В матче с «Манчестер Юнайтед» Головин играл не хуже Эрреры, Матича и Погба»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о будущем полузащитника армейцев Александра Головина.

— Часто обсуждаете с Головиным новости в СМИ, отправляющие его то в «Арсенал», то в «Челси»?

— Мне очень нравится отношение Саши к тренировочному процессу. Он не думает, не зацикливается на всех этих слухах о «Челси». А на каждое занятие и каждую игру выходит с детским азартом!

Понятно, что Головин амбициозный футболист, однако он не теряет чувство реальности, любит тренировки, любит мяч. Уверен, хорошее предложение ему поступит. Но он не сидит сложа руки и не ждет, когда его куда-то позовут. Каждый день работает, старается прибавлять.

— А вы ему не советовали: «Саша, не торопись. Отыграй чемпионат мира, покажи себя на турнире и потом уже взвешивай варианты»?

— Это было бы неправильно с моей стороны. Если поступает предложение, которое устраивает Головина и клуб, я только подниму две руки за переход.

– «Арсенал» Арсена Венгера ему подходит?

– Ну… Это опять мы возвращаемся к разговору о споре в песочнице.

— Спрошу по-другому. Вы сейчас можете представить Головина в «Челси» на месте Фабрегаса, а в «Арсенале» – на позиции Рэмси?

— Отвечу так. Наблюдая игру от самой бровки в гостевом матче с «МЮ», я четко понимал, что есть Эррера, Матич, Погба. И есть Головин.

— В смысле?

— Считаю, что Головин действовал на уровне этих футболистов. Ни в чем им не уступал. Сохранял мячи под давлением, играл вперед, где-то даже действовал острее оппонентов.