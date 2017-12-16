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    • Гончаренко: «В матче с «Манчестер Юнайтед» Головин играл не хуже Эрреры, Матича и Погба»

    Гончаренко: «В матче с «Манчестер Юнайтед» Головин играл не хуже Эрреры, Матича и Погба»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о будущем полузащитника армейцев Александра Головина.

    — Часто обсуждаете с Головиным новости в СМИ, отправляющие его то в «Арсенал», то в «Челси»?

    — Мне очень нравится отношение Саши к тренировочному процессу. Он не думает, не зацикливается на всех этих слухах о «Челси». А на каждое занятие и каждую игру выходит с детским азартом!

    Понятно, что Головин амбициозный футболист, однако он не теряет чувство реальности, любит тренировки, любит мяч. Уверен, хорошее предложение ему поступит. Но он не сидит сложа руки и не ждет, когда его куда-то позовут. Каждый день работает, старается прибавлять.

    — А вы ему не советовали: «Саша, не торопись. Отыграй чемпионат мира, покажи себя на турнире и потом уже взвешивай варианты»?

    — Это было бы неправильно с моей стороны. Если поступает предложение, которое устраивает Головина и клуб, я только подниму две руки за переход.

    – «Арсенал» Арсена Венгера ему подходит?

    – Ну… Это опять мы возвращаемся к разговору о споре в песочнице.

    — Спрошу по-другому. Вы сейчас можете представить Головина в «Челси» на месте Фабрегаса, а в «Арсенале» – на позиции Рэмси?

    — Отвечу так. Наблюдая игру от самой бровки в гостевом матче с «МЮ», я четко понимал, что есть Эррера, Матич, Погба. И есть Головин.

    — В смысле?

    — Считаю, что Головин действовал на уровне этих футболистов. Ни в чем им не уступал. Сохранял мячи под давлением, играл вперед, где-то даже действовал острее оппонентов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2017 22:47
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    Комментарии (7)
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    Татарин за ЦСКА
    1513455089
    ну-ну-ну,потише Виктор,потише.Такого точно не было.
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    Mario84
    1513456165
    Молодец! Моуринью например, всегда говорит, что его игроки лучшие!
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    Боцман59rus
    1513463237
    от пиара головина из каждой щели начинает подташнивать, хотя парень неплохой, но до солидного европейского контракта, как до канадской границы... толчком может послужить удачное выступление в составе сборной на ЧМ , но с лысым уе..ком это не грозит
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    УхоГорлоНос
    1513463244
    Если мы смотрели один и тот же матч, то отчетливо было видно,что МЮ играл в полную силу только минут 5, когда 2 мяча положил. Следовательно,остальное время играли в пол ноги, вот и получается,что Головин - это пол бутсы. Да,безусловно,он талантлив,но это если сравнивать с нашими игроками, а если зарубежными,то нет
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    cska-62
    1513499060
    Если бы Головин сыграл также остро, как Погба, то счёт 2:1 был бы в пользу ЦСКА! Да и если бы у бабушки были яйца, то она была бы дедушкой... Головин и Зобнин сегодня в России две восходящие звезды. Никто с этим не спорит. Но вот сравнивать их с Погба, Эррерой и Матичем пока преждевременно. Если только цену набивать. Так я понимаю, Виктор Михайлович? А сядет Головин на лавку в топ-клубе? Перед чемпионатом мира? Не думаю, что это в интересах сборной, да и его самого тоже!
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    ologreds
    1694991719
    numo529404
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