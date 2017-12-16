АПЛ. «Лестер» в меньшинстве уступил «Кристал Пэлас»

«Лестер» на своем поле крупно проиграл «Кристал Пэлас» в матче 18-го тура АПЛ.

В первом тайме Бентеке и Заха своими голами обеспечили «орлам» комфортное преимущество. Во второй половине встречи поле за две желтые карточки покинул полузащитник «лис» Ндиди, после чего на четвертой компенсированной минуте лондонская команда усилиями Сако отправила третий мяч в сетку ворот хозяев.

Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

Лестер – Кристал Пэлас – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Бентеке, 19; 0:2 – Заха, 40; 0:3 – Сако, 90+4.

Удаление: Ндиди, 61 – нет.

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