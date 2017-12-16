Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    АПЛ. «Лестер» в меньшинстве уступил «Кристал Пэлас»

    «Лестер» на своем поле крупно проиграл «Кристал Пэлас» в матче 18-го тура АПЛ.

    В первом тайме Бентеке и Заха своими голами обеспечили «орлам» комфортное преимущество. Во второй половине встречи поле за две желтые карточки покинул полузащитник «лис» Ндиди, после чего на четвертой компенсированной минуте лондонская команда усилиями Сако отправила третий мяч в сетку ворот хозяев.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

    Лестер – Кристал Пэлас – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Бентеке, 19; 0:2 – Заха, 40; 0:3 – Сако, 90+4.

    Удаление: Ндиди, 61 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.12.2017 17:24
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1513435228
    Они ещё не раз пожалеют, что уволили Раньери.
    Ответить
    ologreds
    1694991721
    numo529374
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+