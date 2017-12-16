Конте может сменить Зидана в «Реале»

«Реал» рассматривает главного тренера «Челси» Антонио Конте в качестве возможной замены Зинедину Зидану, чей контракт истекает летом 2018 года.

Сегодня появилась информация, что итальянский специалист может покинуть лондонцев уже в феврале, уступив свое место Карло Анчелотти.

Под руководством Зидана сливочные после 15-ти туров занимают четвертую строчку в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на восемь очков. В Лиге чемпионов «Реал» вышел в 1/8 финала, где встретится с «ПСЖ».