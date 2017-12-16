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    Конте может сменить Зидана в «Реале»

    «Реал» рассматривает главного тренера «Челси» Антонио Конте в качестве возможной замены Зинедину Зидану, чей контракт истекает летом 2018 года.

    Сегодня появилась информация, что итальянский специалист может покинуть лондонцев уже в феврале, уступив свое место Карло Анчелотти.

    Под руководством Зидана сливочные после 15-ти туров занимают четвертую строчку в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на восемь очков. В Лиге чемпионов «Реал» вышел в 1/8 финала, где встретится с «ПСЖ».

    Источник: The Sun

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    16.12.2017 14:59
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    Комментарии (12)
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    hevbn 28
    1513426009
    Хочется сказать только два слова " не может."
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    insider_retro
    1513428285
    Мне иногда кажется, что назначение тренера в команду похоже на ружьё, в которое охотник вставляет патрон, у которого не сделана навеска пороха, пыжей, дроби и прокладок!... Потому и выстрел не всегда достигает цели...
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    dok66
    1513429081
    Та ладно "лохматить бабушку" ))) Зидан останется и еще многого добьется .
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    zigbert
    1513430611
    Если это так,то для Конте это будет ступенька вверх или вниз в зависимости от результата.
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    DeStar
    1513430944
    Не... может спец и хороший, но дайте зидану поработать, не реально каждый год брать важные титулы, 2 лч, ла лига долгожданная, все эти суперкубки и чм берем же. Даже если этот сезон провалим, а в ла лиге точно ничего не светит .в лч хз, тем более псж попался. Но даже если кубок испании возьмет, будет не айс, но хоть что-то, пусть зидан следующий год точно проведет, а там будет видно. Пока 2 сезона, и 2 шикарных, вот третий не ясен, ну и что теперь? увольнять?
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    Yurini
    1513434077
    Не верится ! Зидан и Конте на своих местах с тулья под ними не качаются так сказать! Они Оба Победители!Им нужно время и на своих местах!
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    Almazovich
    1513434498
    Я думаю утка, чтобы Зидан и Эмери напугались! И чтобы была рубка!
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    dddolphin
    1513444315
    Не надо нам папу Карло опять в Челси! :(
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    ologreds
    1694991721
    numo529362
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