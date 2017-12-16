«Манчестер Сити» постарается продлить победную серию в игре против «Тоттенхэма»

Сегодня пройдет центральный матч 18-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» на своем поле примет «Тоттенхэм». Напомним, что команда Хосепа Гвардиолы побеждает в АПЛ уже 15 игр подряд.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Начало в 20:30, не пропустите!

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