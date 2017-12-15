Премьер-министр Испании уверен, что его сборная выиграет чемпионат мира-2018

Премьер-министр Испании Мариано Рахой прокомментировал информацию о возможном недопуске сборной Испании к чемпионату мира-2018. Политик считает такое развитие событий невозможным.

«Сценарий, при котором мы не поедем в Россию, я даже не рассматриваю. Уверен, что мы там будем и выиграем турнир. Письма из ФИФА не было – место имели лишь послания от отдельных работников организации», – сказал Рахой Lavanguardia.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

Испанию могут снять с ЧМ-2018. Серьезно?