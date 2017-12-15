Кудряшов: «Все наши 140 миллионов футбольных специалистов говорят, что мы выйдем в плей-офф ЧМ-2018»

Защитник сборной России и казанского «Рубина» Федор Кудряшов оценил группу нашей команды на чемпионате мира-2018. Напомним, что соперниками россиян станут сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

«Все 140 миллионов футбольных специалистов в нашей стране говорят, что мы должны выходить из этой группы, но на самом деле, мне кажется, что группа у нас достаточно сложная. Все знают, как силен Уругвай. Что касается Египта – там очень хорошие футболисты, они вышли на чемпионат мира уверенно, без каких-либо проблем. Про Саудовскую Аравию не могу ничего сказать.

Давайте взглянем на рейтинг ФИФА, мы там далеко не в топе. Почему нас считают фаворитами, я не знаю. Это может психологически давить на команду. Но я думаю, все будет хорошо в том случае, если не будем думать про давление и выполним установку тренера», – сказал защитник.

Первый матч на чемпионате мира-2018 сборная России проведет 14 июня против Саудовской Аравии.