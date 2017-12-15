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    • Кудряшов: «Все наши 140 миллионов футбольных специалистов говорят, что мы выйдем в плей-офф ЧМ-2018»

    Кудряшов: «Все наши 140 миллионов футбольных специалистов говорят, что мы выйдем в плей-офф ЧМ-2018»

    Защитник сборной России и казанского «Рубина» Федор Кудряшов оценил группу нашей команды на чемпионате мира-2018. Напомним, что соперниками россиян станут сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

    «Все 140 миллионов футбольных специалистов в нашей стране говорят, что мы должны выходить из этой группы, но на самом деле, мне кажется, что группа у нас достаточно сложная. Все знают, как силен Уругвай. Что касается Египта – там очень хорошие футболисты, они вышли на чемпионат мира уверенно, без каких-либо проблем. Про Саудовскую Аравию не могу ничего сказать.

    Давайте взглянем на рейтинг ФИФА, мы там далеко не в топе. Почему нас считают фаворитами, я не знаю. Это может психологически давить на команду. Но я думаю, все будет хорошо в том случае, если не будем думать про давление и выполним установку тренера», – сказал защитник.

    Первый матч на чемпионате мира-2018 сборная России проведет 14 июня против Саудовской Аравии.

    Источник: РФС

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    15.12.2017 14:14
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    Комментарии (9)
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    acer2003
    1513337150
    Этот парень в адеквате + !!!, но таких ,к сожалению мало
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    silver29
    1513341726
    Хочется спросить этого горе игрока по недоразумению защитника, а какого ............. ты вообще на чемпионат собрался, сидел бы тихо и вел блог в Инете, а то опять болельщики виноваты в своих ожиданиях.
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    shinnik
    1513343464
    Имя хорошее..,а человек.....
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    FanatSerj
    1513345294
    Так а как потом в КВН шутить, а стендапы всякие? людей без работы оставить хочешь ))
    Ответить
    Garrincha58
    1513348646
    ну что сказать чмо оно и есть чмо
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    Symbol
    1513352287
    Вот их послушай, футболисты самые психологически неустойчивые и ранимые люди. Слово сказать нельзя, ночами не спят, все думают, начинают верить в это))) Аж смешно xD
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    Боцман59rus
    1513353429
    дно умеет разговаривать
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    Жентус
    1513364606
    За 140 миллионов футболистов его можно УЖЕ в сборную больше не звать
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    ologreds
    1694991729
    numo529261
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