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    • Гвардиола назвал футбол в исполнении «Тоттенхэма» и «Челси» качественным

    Гвардиола назвал футбол в исполнении «Тоттенхэма» и «Челси» качественным

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что лишь некоторые клубы в английской Премьер-лиге показывают интересный футбол.

    «Думаю, «Тоттенхэм» и «Челси» больше всех остальных стремятся показывать качественный футбол в АПЛ. Они не подстраиваются под соперника, а стараются навязать свою игру.

    Всего спустя три дня после матча со «Суонси», нас ждет очередное серьезное испытание с «Тоттенхэмом». У нас не так много времени на восстановление, но мы готовы противостоять даже такому сопернику, показав тот же уровень, что в последнее время», – сказал Гвардиола.

    Матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» состоится в субботу, 16 декабря, в 20:30 по московскому времени.

    Источник: Mirror.co.uk

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    15.12.2017 11:15
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    Комментарии (2)
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    Yurini
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    Пеп дело говорит... про качество футбола!
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