Гвардиола назвал футбол в исполнении «Тоттенхэма» и «Челси» качественным

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что лишь некоторые клубы в английской Премьер-лиге показывают интересный футбол.

«Думаю, «Тоттенхэм» и «Челси» больше всех остальных стремятся показывать качественный футбол в АПЛ. Они не подстраиваются под соперника, а стараются навязать свою игру.

Всего спустя три дня после матча со «Суонси», нас ждет очередное серьезное испытание с «Тоттенхэмом». У нас не так много времени на восстановление, но мы готовы противостоять даже такому сопернику, показав тот же уровень, что в последнее время», – сказал Гвардиола.

Матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» состоится в субботу, 16 декабря, в 20:30 по московскому времени.