«Чикаго Файр» рассматривает кандидатуру Касильяса

Вратарь «Порту» Икер Касильяс может продолжить карьеру в МЛС, сообщает The Washington Post. Бывший футболист мадридского «Реала» заинтересовал клуб американской «Чикаго Файр».

В начале этого года Касильяс говорил, что у него есть интерес со стороны одного из клубом МЛС. За такой вариант продолжения карьеры он признавал наличие друзей, которые здесь выступают уже несколько лет.

Напомним, что Касильяс готов покинуть португальский клуб по причине недостатка игровой практики. Действующий контракт 36-летнего испанца рассчитан до середины 2018 года.