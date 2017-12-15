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    «Чикаго Файр» рассматривает кандидатуру Касильяса

    Вратарь «Порту» Икер Касильяс может продолжить карьеру в МЛС, сообщает The Washington Post. Бывший футболист мадридского «Реала» заинтересовал клуб американской «Чикаго Файр».

    В начале этого года Касильяс говорил, что у него есть интерес со стороны одного из клубом МЛС. За такой вариант продолжения карьеры он признавал наличие друзей, которые здесь выступают уже несколько лет.

    Напомним, что Касильяс готов покинуть португальский клуб по причине недостатка игровой практики. Действующий контракт 36-летнего испанца рассчитан до середины 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.12.2017 09:31
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    Комментарии (4)
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    Михаил Шевченко
    1513323016
    это уже похоже на правду,а то Ливер...
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    TY13R
    1513326645
    о деньжат срубит)))
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    XaXatyn
    1513587128
    А не рано ли?
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    ologreds
    1694991730
    numo529236
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