«Барселона» присматривается к Блинду и де Врею

Руководство «Барселоны» ищет варианты укрепления своего состава в зимнее трансферное окно. Известно, что наиболее нуждается в укреплении линия защиты, учитывая травмированных Хавьера Маскерано и Самуэля Умтити.

Одним из вариантов его может стать приглашение защитников Дейли Блинда из «Манчестер Юнайтед» и Стефана де Врея из «Лацио». Оба футболиста по окончании текущего сезона могут стать свободными агентами.

Ранее сообщалось, что англичане готовы продать Блинда в январе при получении серьезного предложения. Что касается де Врея, то на него претендуют также «Атлетико», «Ливерпуль» и «Ювентус».