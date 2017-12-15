Булатов: «Заболотный мобильнее Дзюбы, а Артему надо уходить в ЦСКА или «Локомотив»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Виктор Булатов считает, что в игре «Зенита» заметен дисбаланс в средней линии. В команде представлено три опорных полузащитника, но нет ни одного плеймейкера.

По итогам 20-ти туров «Зенит» делит второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги со «Спартаком», набрав по 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

– Почему «Зенит» стал терять много очков в октябре?

– Игра питерцев выглядит спонтанно и хаотично, в ней отсутствуют отлаженные командные взаимодействия. Я не понимаю, за счет чего Манчини хочет добиваться результата, какая у него стратегия и тактика. У сине-бело-голубых наблюдается дисбаланс в полузащите: есть сразу три «опорника» – Краневиттер, Паредес и Нобоа, но нет игрока хорошего класса под нападающими, раздающего последние пасы, и не просматриваются коллективные действия, которые бы такого исполнителя заменили.

– Как считаете, есть ли будущее в «Зените» у Шатова?

– Сейчас тяжело говорить об этом. По моему личному мнению, если бы Манчини делал на Шатова ставку, Олег оправдал бы это доверие. Да, у него была травма, однако футболист он ответственный и дисциплинированный. Тем более, как я понимаю, в «Зените» нет игрока, который прочно бы застолбил за собой место на левом фланге полузащиты. Полагаю, Шатов на этой позиции смотрелся бы здорово.

– Что скажете про питерских аргентинцев?

– Такое ощущение, что и они уже не понимают, как им играть. В первых матчах сезона они проявляли кураж и азарт, но со временем эмоции проходят и главным критерием начинает выступать поставленность игры, которая у «Зенита» не на высоком уровне. Для стабильного успеха футболисты должны знать, что им надо делать на поле каждую минуту и в каждый игровой момент.

– Кокорин сдал тоже по этой причине?

– Наверное, да. Кроме того, особый всплеск Александра на старте сезона, на мой взгляд, стал следствием какой-то его личной истории. Хорошие данные и талант у Кокорина есть, поэтому когда-то при должном отношении к делу его должно было прорвать.

– «Зенит» купил Заболотного. Это реальное усиление или нет?

– Я думаю, он больше подходит питерской команде, чем Дзюба, так как мобильнее Артема, а Манчини требует от игроков группы атаки постоянного движения. Но я не считаю, что Заболотный станет в «Зените» игроком стартового состава. А для Дзюбы лучшим вариантом было бы куда-то уйти – например в ЦСКА или «Локомотив».

– Нужны ли сине-бело-голубым еще приобретения?

– Очень нужен футболист под нападающими, так называемый плеймейкер, который бы получал мячи между линиями соперника, мог и последний пас отдать, и сам завершить атаку.