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    • Булатов: «Заболотный мобильнее Дзюбы, а Артему надо уходить в ЦСКА или «Локомотив»

    Булатов: «Заболотный мобильнее Дзюбы, а Артему надо уходить в ЦСКА или «Локомотив»

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Виктор Булатов считает, что в игре «Зенита» заметен дисбаланс в средней линии. В команде представлено три опорных полузащитника, но нет ни одного плеймейкера.

    По итогам 20-ти туров «Зенит» делит второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги со «Спартаком», набрав по 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

    – Почему «Зенит» стал терять много очков в октябре?

    – Игра питерцев выглядит спонтанно и хаотично, в ней отсутствуют отлаженные командные взаимодействия. Я не понимаю, за счет чего Манчини хочет добиваться результата, какая у него стратегия и тактика. У сине-бело-голубых наблюдается дисбаланс в полузащите: есть сразу три «опорника» – Краневиттер, Паредес и Нобоа, но нет игрока хорошего класса под нападающими, раздающего последние пасы, и не просматриваются коллективные действия, которые бы такого исполнителя заменили.

    – Как считаете, есть ли будущее в «Зените» у Шатова?

    – Сейчас тяжело говорить об этом. По моему личному мнению, если бы Манчини делал на Шатова ставку, Олег оправдал бы это доверие. Да, у него была травма, однако футболист он ответственный и дисциплинированный. Тем более, как я понимаю, в «Зените» нет игрока, который прочно бы застолбил за собой место на левом фланге полузащиты. Полагаю, Шатов на этой позиции смотрелся бы здорово.

    – Что скажете про питерских аргентинцев?

    – Такое ощущение, что и они уже не понимают, как им играть. В первых матчах сезона они проявляли кураж и азарт, но со временем эмоции проходят и главным критерием начинает выступать поставленность игры, которая у «Зенита» не на высоком уровне. Для стабильного успеха футболисты должны знать, что им надо делать на поле каждую минуту и в каждый игровой момент.

    – Кокорин сдал тоже по этой причине?

    – Наверное, да. Кроме того, особый всплеск Александра на старте сезона, на мой взгляд, стал следствием какой-то его личной истории. Хорошие данные и талант у Кокорина есть, поэтому когда-то при должном отношении к делу его должно было прорвать.

    – «Зенит» купил Заболотного. Это реальное усиление или нет?

    – Я думаю, он больше подходит питерской команде, чем Дзюба, так как мобильнее Артема, а Манчини требует от игроков группы атаки постоянного движения. Но я не считаю, что Заболотный станет в «Зените» игроком стартового состава. А для Дзюбы лучшим вариантом было бы куда-то уйти – например в ЦСКА или «Локомотив».

    – Нужны ли сине-бело-голубым еще приобретения?

    – Очень нужен футболист под нападающими, так называемый плеймейкер, который бы получал мячи между линиями соперника, мог и последний пас отдать, и сам завершить атаку.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    15.12.2017 06:06
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    Комментарии (8)
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    sprint5
    1513308486
    а что там делать играть или анекдоты травить
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    lekseij2007
    1513310428
    Так кому он нужен
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    "Пахрей91"
    1513312516
    Дело говорит Булатов))) "Своего" тренера в "Зенит" никто не пригласит, а по опыту иностранцев у Дзюбиньё шансы не велики играть в основе! Поэтому, если хочет зацепиться за сборную на домашнем ЧМ (да чего уж там, тупо играть постоянно), то уже зимой ему надо сруливать, хотя бы в аренду, к тому же ЦСКА, где явно не хватает "столба" на острие (перевод Вермблума тому подтверждение). Зентик уже взял Заболотного и это не предел....
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    AtticusFinch
    1513314255
    Я поражаюсь -все такие наивные))Во-первых Локомотив он с такой зарплатой и выздоравливающим Ари не нужен, во -вторых Зенит не будет усиливать конкурента!
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    ologreds
    1694991732
    numo529219
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