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    • Гендиректор «Амкара»: «Нужно понять, нужна ли кому-то команда. Если нет — это и есть ответ»

    Гендиректор «Амкара»: «Нужно понять, нужна ли кому-то команда. Если нет — это и есть ответ»

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о том, что команда не поедет на сборы, пока не будет решен вопрос с финансированием.

    «Сейчас стоит вопрос даже не о том, сможет ли «Амкар» доиграть этот сезон. Мы не знаем, сможет ли он начать играть после зимней паузы. Никакого финансирования у команды до конца сезона нет. Денег нет. Продать игроков и выступать на деньги, полученные от их продажи, – только отсрочить свою смерть.

    11 января команда выходит из отпуска. Если до этого времени мы не найдем деньги, то никаких сборов не будет. Команда никуда не полетит.

    Нужно понять, нужна ли кому-то команда. Если никому не нужна, то это и есть ответ. Мы сделали все, чтобы встретиться с руководством края. На сегодняшний день нет никакого понимания, примут нас или нет. «Амкар» просто не сможет в таком состоянии начать вторую часть сезона», — сказал Резвухин.

    Ранее ситуацию прокомментировал главный тренер команды Гаджи Гаджиев. По его словам, у клуба большие проблемы с бюджетом.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.12.2017 22:31
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