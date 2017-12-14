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    • Зинченко: «Почему в АПЛ нет русскоговорящих игроков? Мы сходим с пути и идем туда, где нам комфортно»

    Зинченко: «Почему в АПЛ нет русскоговорящих игроков? Мы сходим с пути и идем туда, где нам комфортно»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился мнением о том, почему в АПЛ не играют русскоговорящие игроки.

    «Роберто Карлос сформулировал это так: то ли это страх, то ли мы не умеем терпеть. В плане того, что если мы чувствуем трудности, то сходим с пути и идем туда, где нам комфортно. Зона комфорта – это не есть хорошо.

    В первый год моего пребывания в «Сити» со мной разговаривал один из помощников Пепа по поводу футболистов из наших регионов. Он говорил: «Лишь единицы людей из Восточной Европы добились тут успеха, многие сошли со своего пути, их по пальцам можно пересчитать. Из-за чего? Из-за того, что они чувствуют где-то финансовую сторону и сразу сходят с пути. Или же наоборот: не умеют терпеть».

    Этот разговор я всегда держал в голове. Не зная меня до конца, он сделал предупреждение, хотя и прозвучала фраза: «Ты не из таких». В любом случае он не знал меня тогда так хорошо», — сказал Зинченко в интервью «Матч ТВ».

    Вчера игрок дебютировал в АПЛ в матче против «Суонси» (4:0).

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2017 22:12
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    Комментарии (2)
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    Таганский
    1513286157
    В ближайшие времена в АПЛ таких и не предвидится..
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    ologreds
    1694991734
    numo529200
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