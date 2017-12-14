Зинченко: «Почему в АПЛ нет русскоговорящих игроков? Мы сходим с пути и идем туда, где нам комфортно»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился мнением о том, почему в АПЛ не играют русскоговорящие игроки.

«Роберто Карлос сформулировал это так: то ли это страх, то ли мы не умеем терпеть. В плане того, что если мы чувствуем трудности, то сходим с пути и идем туда, где нам комфортно. Зона комфорта – это не есть хорошо.

В первый год моего пребывания в «Сити» со мной разговаривал один из помощников Пепа по поводу футболистов из наших регионов. Он говорил: «Лишь единицы людей из Восточной Европы добились тут успеха, многие сошли со своего пути, их по пальцам можно пересчитать. Из-за чего? Из-за того, что они чувствуют где-то финансовую сторону и сразу сходят с пути. Или же наоборот: не умеют терпеть».

Этот разговор я всегда держал в голове. Не зная меня до конца, он сделал предупреждение, хотя и прозвучала фраза: «Ты не из таких». В любом случае он не знал меня тогда так хорошо», — сказал Зинченко в интервью «Матч ТВ».

Вчера игрок дебютировал в АПЛ в матче против «Суонси» (4:0).