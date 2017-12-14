Покеттино: «Три победы подряд – фантастический результат для «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино остался доволен победой своей команды над «Брайтоном» в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги.

«Три победы подряд – фантастический результат для нас. Могу сказать, что я остался доволен сегодняшней игрой.

Орье забил фантастический гол. В таких случаях, иногда вам нужна удача. Так было и в этот раз.

Считаю, что эта победа заслужена нами, так как мы доминировали по ходу всего матча. Победа была важна для нас, она помогает сохранят веру в дальнейшую борьбу за чемпионство в Премьер-лиге.

Соперник? Всегда сложно играть против того, чья единственная тактика заключается в том, чтобы помешать тебе показать свой футбол. Но нам удалось создать много опасных моментов, реализовав часть из них», – сказал Покеттино после финального свистка.

Матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Брайтон» завершился со счетом 2:0. После этой встречи лондонцы расположились на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ с 31 баллом в активе. «Брайтон» идет 13-м с 17-ю очками.