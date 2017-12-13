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    «Барселона» ведет переговоры с агентом Озила

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил готов пополнить состав «Барселоны» в январе будущего года, сообщает Mundo Deportivo. Сейчас каталонский клуб находится на связи с агентом футболиста. Известно, что переговоры лондонцев с немцем турецкого происхождения о продлении контракта находятся в режиме паузы, так как стороны не могут прийти к компромиссу.

    Стоит отметить, что действующий контракт Озила с «Арсеналом» рассчитан до середины будущего года. Это означает, что с января он имеет право официально вести переговоры с другими клубами.

    Ранее сообщалось, что Озил может перебраться в «Челси», «Манчестер Юнайтед» или «Реал».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.12.2017 11:44
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    Комментарии (8)
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    dinar7777dinar
    1513156232
    не нужен барсе он !!
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    Lester84
    1513156409
    Замену Иньесте по ходу ищут
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    kvm5
    1513156593
    кто в АРСЕНАЛЕ останется
    Ответить
    TY13R
    1513157258
    ух фаны Реала в истерике!
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    Лошак
    1513159137
    Вот ни разу не фанат Барсы. Но зачем им Озил?
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    ologreds
    1694991742
    numo529041
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