«Барселона» ведет переговоры с агентом Озила

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил готов пополнить состав «Барселоны» в январе будущего года, сообщает Mundo Deportivo. Сейчас каталонский клуб находится на связи с агентом футболиста. Известно, что переговоры лондонцев с немцем турецкого происхождения о продлении контракта находятся в режиме паузы, так как стороны не могут прийти к компромиссу.

Стоит отметить, что действующий контракт Озила с «Арсеналом» рассчитан до середины будущего года. Это означает, что с января он имеет право официально вести переговоры с другими клубами.

Ранее сообщалось, что Озил может перебраться в «Челси», «Манчестер Юнайтед» или «Реал».