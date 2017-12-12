Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Венгер подтвердил, что «Арсенал» в данный момент ведет переговоры о продлении контракта с Озилом

    Венгер подтвердил, что «Арсенал» в данный момент ведет переговоры о продлении контракта с Озилом

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что в настоящий момент «канониры» ведут переговоры о продлении контракта с полузащитником Месутом Озилом. Ранее французский специалист заявлял, что хочет до рождества услышать от 29-летнего игрока ответ по поводу своего будущего в лондонском клубе.

    Нынешнее соглашение Озила истекает летом 2018 года.

    «Переговоры о продлении контракта с Озилом? Они ведутся всегда со всеми игроками. Наша дверь постоянно открыта. Больше я не могу вам ничего сказать», – сказал Венгер.

    Озил защищает цвета «Арсенала» с 2013 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 13-ти встречах, забил два гола и сделал пять результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2017 18:43
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694991746
    numo528973
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+