Венгер подтвердил, что «Арсенал» в данный момент ведет переговоры о продлении контракта с Озилом

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что в настоящий момент «канониры» ведут переговоры о продлении контракта с полузащитником Месутом Озилом. Ранее французский специалист заявлял, что хочет до рождества услышать от 29-летнего игрока ответ по поводу своего будущего в лондонском клубе.

Нынешнее соглашение Озила истекает летом 2018 года.

«Переговоры о продлении контракта с Озилом? Они ведутся всегда со всеми игроками. Наша дверь постоянно открыта. Больше я не могу вам ничего сказать», – сказал Венгер.

Озил защищает цвета «Арсенала» с 2013 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 13-ти встречах, забил два гола и сделал пять результативных передач.