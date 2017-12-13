Штарке сыграет в воротах «Баварии» в матче против «Кельна»

В предстоящем матче «Баварии» 16-го тура немецкой Бундеслиги с «Кельном» в воротах будет играть 36-летний Том Штарке. Напомним, что перед матчем 15-го тура с «Айнтрахтом» травму получил второй голкипер «Баварии» Свен Ульрайх, а Мануэль Нойер не играет с сентября из-за перелома ноги, полученного на тренировке.

«Свен тренируется без жалоб, но я не хочу рисковать. Будет лучше, чтобы он полностью восстановился», – заявил главный тренер мюнхенцев Юпп Хайнкес.

Матч 16-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Кельн» состоится в среду, 13 декабря, в 22:30 по московскому времени.