«Сток Сити» не побеждает на выезде по вторникам уже 111 лет

Встреча 17-го тура чемпионата Англии «Бернли» – «Сток Сити» завершилась победой хозяев с минимальным премуществом.

«Сток» продлил безвыигрышную серию по матчам первого дивизиона, проведенным во вторник, до 54-х. Последний раз команда побеждала на выезде во вторник в 1906 году – игра с «Эвертоном» завершилась победой 3:0.

«Гончары» с 16-ю очками сохранили 15-ю позицию в турнирной таблице Премьер-лиги. От зоны вылета команду Марка Хьюза отделяют три балла.

В субботу команда примет «Вест Хэм» в рамках 17-го тура.