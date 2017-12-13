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    «Сток Сити» не побеждает на выезде по вторникам уже 111 лет

    Встреча 17-го тура чемпионата Англии «Бернли»«Сток Сити» завершилась победой хозяев с минимальным премуществом.

    «Сток» продлил безвыигрышную серию по матчам первого дивизиона, проведенным во вторник, до 54-х. Последний раз команда побеждала на выезде во вторник в 1906 году – игра с «Эвертоном» завершилась победой 3:0.

    «Гончары» с 16-ю очками сохранили 15-ю позицию в турнирной таблице Премьер-лиги. От зоны вылета команду Марка Хьюза отделяют три балла.

    В субботу команда примет «Вест Хэм» в рамках 17-го тура.

    Источник: Twitter

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    13.12.2017 01:19
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    Комментарии (6)
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    DeStar
    1513120651
    1 матч реже чем в два года , так себе статистика
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    Черкизовский Кот
    1513123424
    Что за отсебятина??? Кому интересна такая сомнительная статистика?
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    kykyi
    1513130554
    Традиции а Англии- это святое.
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    ДАША Д
    1513132364
    Теперь буду знать когда ставить по крупному.
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    Obojaemiy
    1513139057
    Что за дебил ведет эту статистику на протяжении уже 111 лет?))
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    ologreds
    1694991744
    numo529008
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