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    • «ПСЖ» готов включить Траппа и Пасторе в сделку по покупке Облака

    «ПСЖ» готов включить Траппа и Пасторе в сделку по покупке Облака

    Вратарь «Атлетико» Ян Облак может перейти в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщило издание AS.

    По информации источник, парижане рассчитывают обменять на словенца голкипера Кевина Траппа и полузащитника Хавьера Пасторе плюс денежные отступления. Возможен вариант с обменом Пасторе и крупной доплатой.

    Облак пополнил состав мадридского клуба в июле 2014 года, перейдя из «Бенфики» за 16 миллионов евро. В текущем клубном сезоне игрок сборной Словении принял участие в 21-м матче команды Диего Симеоне во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов.

    Трапп по ходу сезона сыграл в одном матче. Ранее немец сказал, что перед ЧМ-2018 нуждается в игровой практике.

    Источник: AS

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    13.12.2017 00:00
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