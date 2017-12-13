«ПСЖ» готов включить Траппа и Пасторе в сделку по покупке Облака

Вратарь «Атлетико» Ян Облак может перейти в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщило издание AS.

По информации источник, парижане рассчитывают обменять на словенца голкипера Кевина Траппа и полузащитника Хавьера Пасторе плюс денежные отступления. Возможен вариант с обменом Пасторе и крупной доплатой.

Облак пополнил состав мадридского клуба в июле 2014 года, перейдя из «Бенфики» за 16 миллионов евро. В текущем клубном сезоне игрок сборной Словении принял участие в 21-м матче команды Диего Симеоне во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов.

Трапп по ходу сезона сыграл в одном матче. Ранее немец сказал, что перед ЧМ-2018 нуждается в игровой практике.