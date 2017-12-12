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    • Орещук: «Будет обидно, если Ташаев уйдет из «Динамо». Надеюсь, здравый смысл восторжествует»

    Орещук: «Будет обидно, если Ташаев уйдет из «Динамо». Надеюсь, здравый смысл восторжествует»

    Бывший директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о возможном переходе полузащитника Александра Ташаева в «Спартак».

    – Чем Ташаев мог привлечь «Спартак»?

    – В целом, Саша может заинтересовать любой российский клуб. Молодой игрок, с российским паспортом. Контракт с «Динамо» заканчивается через полгода, парень неплохо себя проявляет на уровне премьер-лиги. «Спартак»? Думаю, Ташаев все равно хочет остаться в составе бело-голубых. Дмитрий Хохлов очень в него верит. Будет обидно, если он уйдет. Надеюсь, здравый смысл восторжествует и Александр останется.

    – Почему?

    – Когда я еще работал в «Динамо» было видно, что этот мальчик вырастит в мужчину. У него есть все задатки. Многое не получалось, но за счет терпения и трудолюбия он доказывает, что будет хорошим игроком. Все у него впереди. Хочу, чтобы он остался в «Динамо».

    – Пока стороны, похоже, не могут договориться о новом контракте. Ташаев созрел для «Спартака»?

    – А почему бы нет? Все думали, что тот же Рома Зобнин уйдет в «Спартак» и будет там, как говорится, под основой. А он за один сезон превратился в твердого игрока первой команды и приглашается в сборную. Понятно, что Спартак» – это шаг вперед, но я надеюсь, что Ташаев все же никуда не уйдет.

    Ташаев – воспитанник «Динамо». Клуб заключил с ним взрослый контракт в июле 2015 года. В текущем сезоне он забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи в 18-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1 миллион евро.

    В октябре сообщалось об интересе к хавбеку со стороны испанских и бельгийских клубов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2017 23:49
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    Комментарии (5)
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    Диктор
    1513138810
    Риск конечно-но кто его знает,может стрельнуть.Так то неплохой трансфер.
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    nem00700
    1513145540
    Как раз таки здравый смысл - это уйти. Куда бы его не звали, Спартак, Бельгия, Испания, куда-угодно.
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    кузнецов артем
    1513152788
    хороший трансфер у Спартака 3 турнира , так что играть будет
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    Кинстифа
    1513157623
    Рома перед глазами у него... Дерзай парень
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    ologreds
    1694991744
    numo529001
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