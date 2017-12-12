Орещук: «Будет обидно, если Ташаев уйдет из «Динамо». Надеюсь, здравый смысл восторжествует»

Бывший директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о возможном переходе полузащитника Александра Ташаева в «Спартак».

– Чем Ташаев мог привлечь «Спартак»?

– В целом, Саша может заинтересовать любой российский клуб. Молодой игрок, с российским паспортом. Контракт с «Динамо» заканчивается через полгода, парень неплохо себя проявляет на уровне премьер-лиги. «Спартак»? Думаю, Ташаев все равно хочет остаться в составе бело-голубых. Дмитрий Хохлов очень в него верит. Будет обидно, если он уйдет. Надеюсь, здравый смысл восторжествует и Александр останется.

– Почему?

– Когда я еще работал в «Динамо» было видно, что этот мальчик вырастит в мужчину. У него есть все задатки. Многое не получалось, но за счет терпения и трудолюбия он доказывает, что будет хорошим игроком. Все у него впереди. Хочу, чтобы он остался в «Динамо».

– Пока стороны, похоже, не могут договориться о новом контракте. Ташаев созрел для «Спартака»?

– А почему бы нет? Все думали, что тот же Рома Зобнин уйдет в «Спартак» и будет там, как говорится, под основой. А он за один сезон превратился в твердого игрока первой команды и приглашается в сборную. Понятно, что Спартак» – это шаг вперед, но я надеюсь, что Ташаев все же никуда не уйдет.

Ташаев – воспитанник «Динамо». Клуб заключил с ним взрослый контракт в июле 2015 года. В текущем сезоне он забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи в 18-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1 миллион евро.

В октябре сообщалось об интересе к хавбеку со стороны испанских и бельгийских клубов.