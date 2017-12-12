Судья Николаев – об аплодисментах Вернблума: «Еще немного, и он бы переступил грань»

Арбитр матча 20-го тура РФПЛ «Спартак» – ЦСКА (3:0) Алексей Николаев прокомментировал свою работу.

«При подготовке к этому матчу я посмотрел игру годичной давности (в аналогичном матче прошлого сезона не показал ни одной карточки – прим. «Бомбардира»). Я настраивался на то, чтобы и эту игру провести в таком же ключе – давать футболистам играть, чтобы было взаимоуважение.

Так и шло до 77-й минуты (показал желтую карточку Головину). Потом пошли нервы, они стали сдавать у футболистов. Нельзя было не применять дисциплинарные санкции.

Что касается «проблемы Вернблума», у меня такой проблемы никогда не стояло. Мы всегда находили общий язык. В этой игре он был не настолько эмоционален, как он бывает почти в каждом матче. Не знаю, с чем это связано. Может, с тем, что поменял позицию – не так часто приходится вступать в игру.

Что касается этой конкретной желтой карточки, это была грань (после предупреждения Вернблум поаплодировал Николаеву). Здесь, на мой взгляд, еще немного, и он бы ее переступил. Если бы у него пошло движение с этими аплодисментами в мою сторону, это была бы совершенно другая история.

Опять же, нужно понимать градус игры. На таких матчах, как сказал Андрей Павлович (Бутенко) нужно работать мудро. Еще не хватало одной карточкой «поджечь» стадион. На мой взгляд, эти аплодисменты были направлены не близко ко мне, а к решению», – приводит слова Николаев в эфире программы «Свисток» на канале «Наш футбол» источник.

Ранее «Локомотив» направил в РФС жалобу на Вернблума за фол на Игоре Денисове в матче 16-го тура (2:2). Орган отклонил запрос.