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    • Судья Николаев – об аплодисментах Вернблума: «Еще немного, и он бы переступил грань»

    Судья Николаев – об аплодисментах Вернблума: «Еще немного, и он бы переступил грань»

    Арбитр матча 20-го тура РФПЛ «Спартак»ЦСКА (3:0) Алексей Николаев прокомментировал свою работу.

    «При подготовке к этому матчу я посмотрел игру годичной давности (в аналогичном матче прошлого сезона не показал ни одной карточки – прим. «Бомбардира»). Я настраивался на то, чтобы и эту игру провести в таком же ключе – давать футболистам играть, чтобы было взаимоуважение.

    Так и шло до 77-й минуты (показал желтую карточку Головину). Потом пошли нервы, они стали сдавать у футболистов. Нельзя было не применять дисциплинарные санкции.

    Что касается «проблемы Вернблума», у меня такой проблемы никогда не стояло. Мы всегда находили общий язык. В этой игре он был не настолько эмоционален, как он бывает почти в каждом матче. Не знаю, с чем это связано. Может, с тем, что поменял позицию – не так часто приходится вступать в игру.

    Что касается этой конкретной желтой карточки, это была грань (после предупреждения Вернблум поаплодировал Николаеву). Здесь, на мой взгляд, еще немного, и он бы ее переступил. Если бы у него пошло движение с этими аплодисментами в мою сторону, это была бы совершенно другая история.

    Опять же, нужно понимать градус игры. На таких матчах, как сказал Андрей Павлович (Бутенко) нужно работать мудро. Еще не хватало одной карточкой «поджечь» стадион. На мой взгляд, эти аплодисменты были направлены не близко ко мне, а к решению», – приводит слова Николаев в эфире программы «Свисток» на канале «Наш футбол» источник.

    Ранее «Локомотив» направил в РФС жалобу на Вернблума за фол на Игоре Денисове в матче 16-го тура (2:2). Орган отклонил запрос.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2017 23:31
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    Комментарии (20)
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    DOCTOR PENALTY
    1513114279
    Всё-таки Алексей Валерьевич ссыканул.++++
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    Leon_ARS
    1513115447
    Крутишь ты *опой, смалодушничал, все это видели.
    Ответить
    СЛАВА 81
    1513136557
    Еще немного и он снял бы с Верблума желтую карточку...
    Ответить
    Диктор
    1513139186
    А я считаю-что Николаев провел хороший матч.И красную он не показал-чтобы не накалять обстановку.
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    Nesterenko
    1513139774
    Конечно Локо отказали, а если бы условный Миранчук локтем врезал в лицо Акинфееву, то сразу армейцы развонялись "это игрок сборной, бла....". Проходили это уже, ЦСКА у нас неприкасаемые в лиге.
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    yorgenbarenz
    1513141123
    "Градусы на стадионе" подменяют правила в нашем футболе?Да,это знакомо всем старушкам,выжившим после того ,как их сбивают гаишники,чиновники,мажоры на пешеходном переходе.Страна такая,специальная .Выборы тоже такие же,чтобы не поднялся "градус" у предводителя "дворянства."
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    Dominator777
    1513141223
    Когда нет футбольных новостей, то пишут о Вернблуме - ведь тема "горячая" ( грубиян швед обижает футболистов , которые получая миллионы В МЕСЯЦ не могут дать ему отпор: как же дашь отпор, если он не только костоломов из других клубов не боится, но и судей не боится, и наверное болельщиков не боится и тренеров не боится,ой-ой-ой, КАРАУЛ!!!).
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    Стаz
    1513147425
    Зато по самоотдаче к Вернблуму нет претензий. Он хоть и легионер, а за клуб бьётся до последнего и со всей душой. А с Палашичем... Он же извинился
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    O-Z
    1513170644
    Чмо шведское когда нибудь тебе ногу сломают
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    ologreds
    1694991744
    numo529000
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