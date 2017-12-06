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    • Григорьянц: «Жалоба «Локомотива» на Вернблума? Судья Карасев видел эпизод и дал ему оценку»

    Григорьянц: «Жалоба «Локомотива» на Вернблума? Судья Карасев видел эпизод и дал ему оценку»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал ситуацию с жалобой «Локомотива» на полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума. В концовке матча 16-го тура РФПЛ между командами (2:2) хавбек «железнодорожников» Игорь Денисов упал на газон после столкновения со шведом.

    «Мы рассмотрели письмо «Локомотива» по матчу с ЦСКА, эпизод, произошедший на второй добавленной ко второму тайму минуте с участием Вернблума и Денисова.

    Мы долго не могли рассмотреть этот вопрос, так как были нужны показания арбитра матча Сергея Карасева. Карасев сказал, что данный эпизод видел.

    Если судья видел эпизод и дал ему оценку, то в данном случае особой юрисдикции КДК нет, поэтому в соответствии с дисциплинарными регламентами РФС и УЕФА, дисциплинарным кодексом ФИФА мы отказали в возбуждении дисциплинарному делу по заявлению «Локомотива», – сказал Григорьянц.

    В матче на «РЖД-Арене» Вернблум получил желтую карточку в начале второго тайма. Карасев не наказал игрока за эпизод с Денисовым.

    Источник: ТАСС

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    06.12.2017 19:09
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    Комментарии (19)
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    gunstilzit
    1512579484
    Г-н Григорьянц Вернблум уже давно наиграл на как минимум месяц дисквы.
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    Eddyson
    1512579694
    Чтобы Карасёв дал показания против Гинера? Нуну. А Григорьянц любитель, нет, даже профессионал прикрывать свой зад подобными отговорками.
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    ufos73
    1512580617
    Когда уберут этого коня педального??? Хоть бы новые отмазки придумывал, конефей в лицо бьет, судья оценил, кого то ломают, судья все видел и оценил, достала эта ска продажная!
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    Антибиотик
    1512581604
    Как по мне, то самый отбитый игрок в РФПЛ, которому прощают практически ВСЁ! Ну и беспредел КДК уже реально достал, в самые явные и грубые моменты нарушения правил, эти умники тупа съезжают с разговора. Причем тут судья который видел эпизод?! Вы сами этому судье по эпизоду должны вынести оценку иначе зачем вы вообще нужны, нахлебники?! Сколько зарплата у членов КДК? Миллион в месяц, два?! Как же вы задолбали своей коррупцией и беспределом!!!
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    Chernyi Lis
    1512581773
    вернлуб грубо играет во всех матчах..и ему прощается по чему то..потому что наши судьи? вот вопрос.
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    Obi Wan
    1512582150
    Отвалите от Понтуса!!! Все бы так играли лучше!!!...
    Ответить
    Антибиотик
    1512582281
    И где это дитё, которое ставит минусы и сразу в кусты? Поставил минус, сразу обоснуй, что не так. Детский сад, честное слово))
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    paracetamol
    1512583315
    Карась прикормлен Гиннером, это все знают.
    Ответить
    O-Z
    1512583829
    В следующим матче тарасова выпускайте на позицию верблюда будет ему пызда. Ещё ари поправится и голову головину оторвёт.
    Ответить
    ologreds
    1694991789
    numo528330
    Ответить
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