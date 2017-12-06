Григорьянц: «Жалоба «Локомотива» на Вернблума? Судья Карасев видел эпизод и дал ему оценку»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал ситуацию с жалобой «Локомотива» на полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума. В концовке матча 16-го тура РФПЛ между командами (2:2) хавбек «железнодорожников» Игорь Денисов упал на газон после столкновения со шведом.

«Мы рассмотрели письмо «Локомотива» по матчу с ЦСКА, эпизод, произошедший на второй добавленной ко второму тайму минуте с участием Вернблума и Денисова.

Мы долго не могли рассмотреть этот вопрос, так как были нужны показания арбитра матча Сергея Карасева. Карасев сказал, что данный эпизод видел.

Если судья видел эпизод и дал ему оценку, то в данном случае особой юрисдикции КДК нет, поэтому в соответствии с дисциплинарными регламентами РФС и УЕФА, дисциплинарным кодексом ФИФА мы отказали в возбуждении дисциплинарному делу по заявлению «Локомотива», – сказал Григорьянц.

В матче на «РЖД-Арене» Вернблум получил желтую карточку в начале второго тайма. Карасев не наказал игрока за эпизод с Денисовым.