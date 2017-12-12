Гвардиола: «Компани может восстановиться раньше, чем я думал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал состояние защитника Венсана Компани.

Бельгиец получил травму в матче 16-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:1).

«Он не сыграет со «Суонси», но определенно может восстановиться от травмы раньше, чем я думал. Надеюсь, он вернется как можно скорее, но конкретной даты назвать не могу. У Венсана проблемы с мышцами», – сказал испанский специалист.

Встреча 17-го тура чемпионата Англии «Суонси Сити» – «Манчестер Сити» состоится завтра. Начало – в 22:45 по московскому времени.

«Горожане» возглавляют чемпионскую гонку.