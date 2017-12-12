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    • Радимов: «Манчини нужно дать время. Вспомните, сколько понадобилось времени Адвокату и Спаллетти, чтобы построить команду»

    Радимов: «Манчини нужно дать время. Вспомните, сколько понадобилось времени Адвокату и Спаллетти, чтобы построить команду»

    Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов не верит в то, что петербуржцам удастся обогнать «Локомотив» в турнирной таблице РФПЛ. Также он отметил, что главному тренеру команды Роберто Манчини нужно дать время для построения команды.

    «Сумеет ли «Зенит» обойти «Локомотив» по итогам сезона? Честно? Не уверен, потому что 10 туров осталось и надо отыгрывать девять очков, потому что было 0:3 дома, но будем все надеяться. Весенняя часть чемпионата будет очень интересной.

    Во-первых, игру «Зенита» наверняка стали разбирать более тщательно, стали приспосабливаться к новым игрокам. Во-вторых, «Зениту» тяжело даются матчи на выезде. Как только команда поменяет эту психологию, все встанет на свои места.

    Давайте будем объективны. Вспомните, сколько Дику Адвокату понадобилось времени на то, чтобы построить команду, и тому же Лучано Спаллетти. Надо дать время Манчини разобраться. За зимний перерыв он поймет, кто есть кто, разберется со стартовым составом. Самое время будет пожинать плоды, «Зенит» будет играть гораздо лучше», – сказал Радимов.

    После 20-ти туров «Зенит» делит второе-третье места со «Спартаком» (у обоих команд по 37 очков), отставая от «Локомотива» на восемь баллов.

    Источник: Р-Спорт

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    12.12.2017 18:54
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    Комментарии (8)
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    DOCTOR PENALTY
    1513094286
    Только что это обсуждали. Манчини не так крут, чтобы взять золото прямо с колёс.
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    Garrincha58
    1513096179
    Радимов иди тренируй молодежь языком трепаться не твое а что касаемо Манчини все бесполезно и трата времени
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    raritet
    1513100286
    как бы не был крут тренер играют Дзюбы, Шатовы, Ерохины и уровень мастерства и отдачи виден в каждом эпизоде.Понять можно было звездатых,которые выиграли Кубок УЕФА и выходили из автобуса на встречу с аутсайдером тех времен Шинником. Лица сделали такие, что хоть снимай сериал : Боги спустились с Олимпа чтобы утешить страждущих ярославцев. Не хватало только нимба. Счет наверное все помнят. Меняется время, меняются исполнители ролей, но проблема та же. И при всем этом многие умудряются лить желчь на Кристинку. Он он ведь пахарь и имеет право на самолюбование. Наверное не хватает ему хвалы. А нашим то кто мешает работать, чтобы попадать с метра в 7 метровые ворота. А вы все про Манчинни.
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    Обер-КанцлерЪ
    1513101015
    Этого дебила (кончини) гнать нужно срочно поганой метлой! Шатова запорол просто, зато Дзюба и Ерохин почти в каждом матче играли и ошибались, и всё равно играли! Если ему дать время, то неизебежен вылет из ЛЕ (возможно уже с Селтиком), а затем и провал в РФПЛ (4-5 место).
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    a-rakhmatov
    1513101883
    Манчини не тренирует, а занимается куплей продажей футболистов, очевидно хороший бизнес наладил ))
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    Полная Канистра
    1513106548
    ты лучше в кабинете фусика и Миллера скажи это прямо в глаза а нам твои слова ни к чему так пук пук пук сами всё видим что с командой происходит
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    nemolod
    1513107464
    Только Адвокаат сумел добиться ощутимого результата,а лысый тренер не построил,а развалил настоящий питерский коллектив,превратив его в полу-легионерский,о чем даже наш президент это отметил! А насчет времени тренеру-в его распоряжении до 1 июня следующего года и если все останется так как есть-скорее всего скажут только два слова: спасибо,до свидания!
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    ologreds
    1694991746
    numo528974
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