Радимов: «Манчини нужно дать время. Вспомните, сколько понадобилось времени Адвокату и Спаллетти, чтобы построить команду»

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов не верит в то, что петербуржцам удастся обогнать «Локомотив» в турнирной таблице РФПЛ. Также он отметил, что главному тренеру команды Роберто Манчини нужно дать время для построения команды.

«Сумеет ли «Зенит» обойти «Локомотив» по итогам сезона? Честно? Не уверен, потому что 10 туров осталось и надо отыгрывать девять очков, потому что было 0:3 дома, но будем все надеяться. Весенняя часть чемпионата будет очень интересной.

Во-первых, игру «Зенита» наверняка стали разбирать более тщательно, стали приспосабливаться к новым игрокам. Во-вторых, «Зениту» тяжело даются матчи на выезде. Как только команда поменяет эту психологию, все встанет на свои места.

Давайте будем объективны. Вспомните, сколько Дику Адвокату понадобилось времени на то, чтобы построить команду, и тому же Лучано Спаллетти. Надо дать время Манчини разобраться. За зимний перерыв он поймет, кто есть кто, разберется со стартовым составом. Самое время будет пожинать плоды, «Зенит» будет играть гораздо лучше», – сказал Радимов.

После 20-ти туров «Зенит» делит второе-третье места со «Спартаком» (у обоих команд по 37 очков), отставая от «Локомотива» на восемь баллов.