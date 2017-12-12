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    Гаттузо – о контракте Доннаруммы: «Нет никаких проблем»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо настаивает на том, что не видит никаких проблем с будущим голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

    Сегодня появилась информация, что агент итальянского стража ворот Мино Райола попросил руководство «россонери» аннулировать недавно продленный до 2021 года контракт, поскольку футболист испытывает психологическое давление из-за подписания нового договора.

    «Для меня не существует никаких проблем с Доннаруммой. Фассоне и Мирабелли (прим. – генеральный и спортивный директоры «Милана») сообщат мне, если они вдруг возникнут.

    Я каждый день общаюсь с Джанлуиджи. И все, что я вижу, – это тихий парень, который ненавидит, если ему не удается победить. После матча с «Беневенто» (2:2) он был очень расстроен», – сказал Гаттузо.

    Источник: Football Italia

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    12.12.2017 17:17
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