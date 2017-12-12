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    • Тренер «Халла» Эдкинс, выигравший первый матч после отставки Слуцкого, признан тренером недели в Английской футбольной лиге

    Тренер «Халла» Эдкинс, выигравший первый матч после отставки Слуцкого, признан тренером недели в Английской футбольной лиге

    Главный тренер «Халла» Найджел Эдкинс, возглавивший «тигров» после отставки Леонида Слуцкого, был удостоен звания лучшего тренера недели в Английской футбольной лиге (EFL), в которую входят Чемпионшип и еще два низших дивизиона.

    В минувшем туре «Халл» нанес поражение «Брентфорду» (3:2). Этот матч стал для 52-летнего Эдкинса дебютным на посту главного тренера «тигров», а победа для команды – первой в последних восьми встречах.

    После 21-го тура «Халл» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа.

    Источник: Twitter

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    12.12.2017 15:44
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    Комментарии (7)
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    DeStar
    1513086380
    И до этого было пофиг, было интересно на что способен слуцкий. Не силен в составе хала и вообще в нем, но результат показал он наихудший.
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    regbiN
    1513086879
    Слили просто слудского
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    DOCTOR PENALTY
    1513092507
    Жизнь налаживается !!!
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    Алекc
    1513095420
    удар по Слуцкому конечно. Жаль что не вышло у него в Англии опять же кто его знает, что там было внутри команды. Ведь как не крути, но не любят за бугром русских
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    ologreds
    1694991747
    numo528959
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