Тренер «Халла» Эдкинс, выигравший первый матч после отставки Слуцкого, признан тренером недели в Английской футбольной лиге

Главный тренер «Халла» Найджел Эдкинс, возглавивший «тигров» после отставки Леонида Слуцкого, был удостоен звания лучшего тренера недели в Английской футбольной лиге (EFL), в которую входят Чемпионшип и еще два низших дивизиона.

В минувшем туре «Халл» нанес поражение «Брентфорду» (3:2). Этот матч стал для 52-летнего Эдкинса дебютным на посту главного тренера «тигров», а победа для команды – первой в последних восьми встречах.

После 21-го тура «Халл» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа.