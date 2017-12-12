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    • Игорь Денисов назвал Фарфана своим кумиром, поцеловав перуанца

    Игорь Денисов назвал Фарфана своим кумиром, поцеловав перуанца

    Забавный эпизод произошел во время интервью нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана.

    Когда перуанец общался с клубной пресс-службой, к нему подошел полузащитник команды Игорь Денисов и сказал на камеру: «Джефф – мой кумир». После чего поцеловал перуанца в щеку.

    Во вчерашнем матче 20-го тура РФПЛ с «Тосно» (3:1) Фарфан отметился дублем. Всего на его счету в нынешнем сезоне 12 голов и шесть результативных передач в 22-х поединках.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    12.12.2017 14:57
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    Комментарии (40)
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    Татарин за ЦСКА
    1513083712
    Видимо Фарфан получает меньше
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    insider_retro
    1513087058
    Денисов в сезоне звёзд не хватает, но свой кусок работы тащит... Ушли в небытие истории с переходами... Просто играет, просто на позитиве, когда рядом кумир!..
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    victosha
    1513093268
    Повезло, что Перу не с нами в одной группе на ЧМ.
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    OfaZavr
    1513094722
    Все в Локо молодцы работают как целостный механизм, ну а Фарфан конечно невероятный!
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    DOCTOR PENALTY
    1513095171
    Раз у Игоря Денисова появился кумир, значит в его футбольной жизни произошёл серьёзный позитивный сдвиг. Рад за него. Хтелось бы видеть его на ЧМ. Заслуживает!
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    Chesn0k
    1513097243
    что-то бомбардир слажал, теряет квалификацию. я думал, будет заголовок типа "денисов и фарфан целовались перед камерами" или денисов "засосал перуанца")
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    Бубновский
    1513102680
    ....денисов начинает шутить в стиле ибры!!!!...смело!....так бы даже цзюбинье не смог!
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    Жёлто-синий
    1513103546
    Дыбыл
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    nemolod
    1513109173
    И в этом немалая заслуга главного тренера,работа которого сплотила команду и именно от этого позитива она не просто заиграла,у команды появился лидер,которого не просто признали,но и стали за ним тянуться и если все это сохранится весной,то и результаты должны получиться неплохие!
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    ologreds
    1694991747
    numo528956
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