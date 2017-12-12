Игорь Денисов назвал Фарфана своим кумиром, поцеловав перуанца

Забавный эпизод произошел во время интервью нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана.

Когда перуанец общался с клубной пресс-службой, к нему подошел полузащитник команды Игорь Денисов и сказал на камеру: «Джефф – мой кумир». После чего поцеловал перуанца в щеку.

Во вчерашнем матче 20-го тура РФПЛ с «Тосно» (3:1) Фарфан отметился дублем. Всего на его счету в нынешнем сезоне 12 голов и шесть результативных передач в 22-х поединках.