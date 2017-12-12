Баринов: «Ницца» – не самый сильный клуб в Лиге Европы, но все равно достаточно сложная команда»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подчеркнул, что «Ницца», доставшаяся железнодорожникам в соперники по 1/16 финала Лиги Европы, является довольно сложной командой. При это хавбек красно-зеленых заявил, что москвичи не боятся нападающего французского клуба Марио Балотелли.

«Ницца» все же не самый сильный клуб, представленный в Лиге Европы. Есть те же «Милан» и «Арсенал». Но при этом «Ницца» все равно достаточно сложная команда. Думаю, что лучше играть с сильными клубами, чем со слабыми. У «Локомотива» с сильными командами всегда получается выступать лучше. Надо отталкиваться от каждого матча, удачно сыграть на выезде, победить дома и пройти дальше.

Что касается Данте и Балотелли, то у нас тоже есть хорошие игроки. Все команды, которые нам попались, равны. Да, Балотелли – хороший нападающий, но мы его не боимся», – сказал Баринов.