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    • Баринов: «Ницца» – не самый сильный клуб в Лиге Европы, но все равно достаточно сложная команда»

    Баринов: «Ницца» – не самый сильный клуб в Лиге Европы, но все равно достаточно сложная команда»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подчеркнул, что «Ницца», доставшаяся железнодорожникам в соперники по 1/16 финала Лиги Европы, является довольно сложной командой. При это хавбек красно-зеленых заявил, что москвичи не боятся нападающего французского клуба Марио Балотелли.

    «Ницца» все же не самый сильный клуб, представленный в Лиге Европы. Есть те же «Милан» и «Арсенал». Но при этом «Ницца» все равно достаточно сложная команда. Думаю, что лучше играть с сильными клубами, чем со слабыми. У «Локомотива» с сильными командами всегда получается выступать лучше. Надо отталкиваться от каждого матча, удачно сыграть на выезде, победить дома и пройти дальше.

    Что касается Данте и Балотелли, то у нас тоже есть хорошие игроки. Все команды, которые нам попались, равны. Да, Балотелли – хороший нападающий, но мы его не боимся», – сказал Баринов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.12.2017 13:26
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    Комментарии (3)
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    LeoGut
    1513080748
    Да, Ницца не суперклуб, но играть с ними будет сложно.
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    DOCTOR PENALTY
    1513095314
    Вера в себя - мощная сила.
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    ologreds
    1694991747
    numo528950
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