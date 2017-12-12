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    Червиченко: «Сегодняшний ЦСКА не пройдет «Црвену Звезду»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что ЦСКА не пройдет «Црвену Звезду» в 1/16 финала Лиги Европы.

    Матчи состоятся 13 и 21 февраля. Первую игру московский клуб проведет в гостях.

    «За «Црвену Звезду» болеют спартаковцы, так что их противостояние с ЦСКА даже с подтекстом (улыбается). Армейцы – бойцы, но вопрос недоукомплектации и проблем в атаке стоит остро. Плюс ещe Васин сзади пожарит, много ошибаться начал Натхо, и в дерби мы это увидели.

    Много молодых и отличных ребят, но без опыта. Нужно смотреть на работу клуба в зимнее трансферное окно, но сегодняшний ЦСКА, как я думаю, «Црвену Звезду» не пройдeт», – сказал Червиченко.

    С кем наши клубы сыграют в Лиге Европы. Главное

    Источник: Rusfootball.info

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    12.12.2017 12:13
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    каа
    1513070732
    Нужен нап...
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    Тraumtanzеr
    1513071229
    Он и завтрашний и послезавтрашний не пройдет.По содействуем.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1513072666
    Будет очень тяжело, но ссать заранее не надо.
    Ответить
    Евгений Агеев
    1513073709
    «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать» Виталий Кличко@
    Ответить
    Непутриот
    1513074777
    Пройдет!
    Ответить
    лёха м
    1513076290
    точно
    Ответить
    Pro100Kid
    1513076559
    Сложно сказать, по крайней мере сейчас отдохнут и подтянут травмированных, так что шансы не ниже,чем если бы играли прямо сейчас эти 2 матча.
    Ответить
    Dominator777
    1513077911
    Червь весь сезон Спартак помоями обливал, а теперь - армейский клуб. Наверное либераст, так как против популярнейших Российских клубов.
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    ologreds
    1694991747
    numo528943
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