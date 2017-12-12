Червиченко: «Сегодняшний ЦСКА не пройдет «Црвену Звезду»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что ЦСКА не пройдет «Црвену Звезду» в 1/16 финала Лиги Европы.

Матчи состоятся 13 и 21 февраля. Первую игру московский клуб проведет в гостях.

«За «Црвену Звезду» болеют спартаковцы, так что их противостояние с ЦСКА даже с подтекстом (улыбается). Армейцы – бойцы, но вопрос недоукомплектации и проблем в атаке стоит остро. Плюс ещe Васин сзади пожарит, много ошибаться начал Натхо, и в дерби мы это увидели.

Много молодых и отличных ребят, но без опыта. Нужно смотреть на работу клуба в зимнее трансферное окно, но сегодняшний ЦСКА, как я думаю, «Црвену Звезду» не пройдeт», – сказал Червиченко.

С кем наши клубы сыграют в Лиге Европы. Главное