Непомнящий посоветовал Дзюбе срочно сменить команду

Известный российский тренер Валерий Непомнящий дал рекомендации нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, с которым он работал в «Томи» несколько лет назад. По его мнению, у футболиста случился психологический надлом из-за отсутствия постоянного места в основном составе.

«Я ему очень советую поменять команду, если появится возможность. Надо это делать срочно. Очевидно, что он проигрывает конкуренцию.

С одной стороны, Артему требуется вызов, он должен всегда что-то доказывать. Но с другой, ему нужно и внутреннее спокойствие, понимание того, что он игрок стартового состава. Когда его то выпускают, то убирают – это страшно нервирует, и он играет ниже своего уровня. Очевиден психологический надлом, и отсюда появляются болячки.

Моя рекомендация – уйти в аренду и там поиграть, а иначе он проскочит мимо чемпионата мира», – сказал Непомнящий в эфире программы «Футбол России».

В текущем сезоне Дзюба 15 раз появлялся на поле в матчах Премьер-лиги, забив в них один гол.