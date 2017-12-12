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    Непомнящий посоветовал Дзюбе срочно сменить команду

    Известный российский тренер Валерий Непомнящий дал рекомендации нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, с которым он работал в «Томи» несколько лет назад. По его мнению, у футболиста случился психологический надлом из-за отсутствия постоянного места в основном составе.

    «Я ему очень советую поменять команду, если появится возможность. Надо это делать срочно. Очевидно, что он проигрывает конкуренцию.

    С одной стороны, Артему требуется вызов, он должен всегда что-то доказывать. Но с другой, ему нужно и внутреннее спокойствие, понимание того, что он игрок стартового состава. Когда его то выпускают, то убирают – это страшно нервирует, и он играет ниже своего уровня. Очевиден психологический надлом, и отсюда появляются болячки.

    Моя рекомендация – уйти в аренду и там поиграть, а иначе он проскочит мимо чемпионата мира», – сказал Непомнящий в эфире программы «Футбол России».

    В текущем сезоне Дзюба 15 раз появлялся на поле в матчах Премьер-лиги, забив в них один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2017 11:14
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    Комментарии (10)
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    Gullit 76
    1513067415
    Всем надо уходить кто на скамейке:Дзюбе,Шатову,Новосельцеву,Терентьеву и тд.
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    sidul1
    1513070757
    Дзюба ждет ужесточения лимита.Уровень ФНЛ подходит для Артема,там еще можно потолкаться.
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    Тraumtanzеr
    1513072335
    Пусть в томь едет, за еду играть.
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    DOCTOR PENALTY
    1513072517
    Непомнящий давны-давно говорит ему об аренде, но Дзюба же в своих глазах суперзвезда.
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    serppion
    1513082766
    А я ему очень советую поменять профессию, как только появится первая возможность. Пусть физрук, методист, но это надо делать срочно.
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    juvseriy
    1513082955
    Рубин! Если Бердыев Бухарова не получит, ну и если зарплатную ведомость Казанцы разгрузят зимой
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    RedWhiteFans2
    1513091090
    Добрый совет, а мог бы посоветовать пол поменять.
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    ologreds
    1694991747
    numo528938
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