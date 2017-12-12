Тренер «Ниццы» Фавр: «Не могу сказать, что хорошо знаю «Локомотив»

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр сказал, что пока не очень хорошо знает соперника по 1/16 финала Лиги Европы – московский «Локомотив».

«Не могу сказать, что хорошо знаю «Локомотив», но все команды, которые добрались до 1/16 финала Лиги Европы, очевидно достойны этого. Да, в турнире остались топ-команды, как «Арсенал», «Атлетико», но на этом этапе уже нет откровенно слабых соперников. «Локомотив» здесь не случайно.

Помощник рассказал мне, что «Локомотив» сейчас лидирует в чемпионате России. И в Москве в феврале будет совсем не жарко», – сказал Фавр.

Напомним, что матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 15 и 22 февраля.