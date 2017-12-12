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    • Тренер «Ниццы» Фавр: «Не могу сказать, что хорошо знаю «Локомотив»

    Тренер «Ниццы» Фавр: «Не могу сказать, что хорошо знаю «Локомотив»

    Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр сказал, что пока не очень хорошо знает соперника по 1/16 финала Лиги Европы – московский «Локомотив».

    «Не могу сказать, что хорошо знаю «Локомотив», но все команды, которые добрались до 1/16 финала Лиги Европы, очевидно достойны этого. Да, в турнире остались топ-команды, как «Арсенал», «Атлетико», но на этом этапе уже нет откровенно слабых соперников. «Локомотив» здесь не случайно.

    Помощник рассказал мне, что «Локомотив» сейчас лидирует в чемпионате России. И в Москве в феврале будет совсем не жарко», – сказал Фавр.

    Напомним, что матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 15 и 22 февраля.

    Источник: L' Equipe

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    12.12.2017 08:52
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    Комментарии (7)
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    momwig_
    1513058691
    Деликатно сказал... :) Если бы как есть, было бы: "Локо... шо? Ой, не морочьте мне голову! А, из России..."
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    DOCTOR PENALTY
    1513059011
    Наконец-то живьём увидим Балотелли. Во всей красе...
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    nemolod
    1513059600
    Насчет "жары" в Москве в конце февраля теперь бывает по-всякому: от плюс 5 до -20!
    Ответить
    victosha
    1513061566
    Будет вам Бородино.
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    insider_retro
    1513063354
    Дальновидно по погоде прикинул!..))
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    Pro100Kid
    1513063500
    Будет интересная схватка. Ждем февраля!
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    ologreds
    1694991749
    numo528926
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