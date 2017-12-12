Кириченко: «Самые тяжелые игры у «Ростова» были с «Атлетико»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко вспомнил самые сложные игры команды прошлого сезона в еврокубках. По его словам, на общем фоне выделяются «Атлетико» и «Бавария».

— В прошлом сезоне вы сыграли с многими европейскими топ-клубами. Игру кого из соперников было сложнее всего проанализировать?

— Самые тяжелые игры у нас были с «Атлетико» — по крайней мере, в Лиге чемпионов. Также мы играли с «Баварией», где много сильных футболистов. Кого-то выделить сложно. Но, пожалуй, отмечу Антуана Гризманна из мадридской команды. Очень нестандартный футболист, оказывается в той точке поля, где его, казалось бы, не должно быть.

— Курбан Бердыев говорил, что с командами уровня «Барселоны» играть непросто, потому что они действуют ситуативно. Сейчас таких стало меньше?

— «Барселона» играет в определенном стиле, просто уровень ее игроков и уровень импровизации иногда настолько высок, что порой просто непонятно, как Месси, например, делает некоторые вещи. Уровень определяет многое. Иногда можно знать об игроке все. Все же знают, как играют Месси или Криштиану Роналду. Они выходят и делают то же самое — просто в тот момент, когда этого никто не ожидает.

— Вы были достаточно самостоятельным, когда стали исполнять обязанности главного тренера в «Ростове» при Курбане Бердыеве?

— Я не считаю эту работу самостоятельной. Руководил командой Курбан Бекиевич, весь тренерский штаб мне помогал. Это был короткий период — несколько недель в августе, когда была непонятная ситуация с Бердыевым, который то ли уходил, то ли оставался. Но для меня он был главным тренером всегда, когда находился в «Ростове», поэтому здесь никаких вопросов вообще не было.