Канчельскис предупредил Манчини о характере «Селтика»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис, который имеет опыт выступления в составе «Селтика», оценил шансы петербургского «Зенита» в Лиге Европы в противостоянии с шотландским клубом.

«Можно поздравить болельщиков «Зенита» с классным выездом. Они увидят забитый до отказа 70-тысячный стадион «Селтик Парк», столкнутся с сумасшедшей поддержкой местных фанатов. Хотя и в Питере тоже умеют болеть.

У «Зенита» отличный состав, чтобы пройти «кельтов», но шотландцы обладают традиционно сильным характером и способностью биться от первой до последней минуты. Если команда Роберто Манчини отнесется к «Селтику» так же, как к некоторым соперникам в РФПЛ минувшей осенью, проблем будет не избежать», – считает Канчельскис.

Напомним, что в групповом турнире Лиги чемпионов «Селтик» играл с «Баварией», «ПСЖ» и «Андерлехтом», заняв третье место.