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    Канчельскис предупредил Манчини о характере «Селтика»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис, который имеет опыт выступления в составе «Селтика», оценил шансы петербургского «Зенита» в Лиге Европы в противостоянии с шотландским клубом.

    «Можно поздравить болельщиков «Зенита» с классным выездом. Они увидят забитый до отказа 70-тысячный стадион «Селтик Парк», столкнутся с сумасшедшей поддержкой местных фанатов. Хотя и в Питере тоже умеют болеть.

    У «Зенита» отличный состав, чтобы пройти «кельтов», но шотландцы обладают традиционно сильным характером и способностью биться от первой до последней минуты. Если команда Роберто Манчини отнесется к «Селтику» так же, как к некоторым соперникам в РФПЛ минувшей осенью, проблем будет не избежать», – считает Канчельскис.

    Напомним, что в групповом турнире Лиги чемпионов «Селтик» играл с «Баварией», «ПСЖ» и «Андерлехтом», заняв третье место.

    Источник: Известия

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    12.12.2017 06:56
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    Комментарии (8)
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    СуперДизель
    1513051301
    Проблемы в Зените были и будут всегда - к сожалению
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    AtticusFinch
    1513051380
    Яйца курицу учить начали))Чтобы Манчини без него делал бы?))
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    Шумаххер
    1513052306
    50 на 50
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    Басмачи
    1513066090
    время покажет до февраля до живем увидим
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    raritet
    1513075790
    с этим составом и какими-то проблемами с российскими игроками не могу посчитать Зенит фаворитом. Такое ощущение что зенитовцы выходят на поле как на танцевальную площадку а нужно выходить как на арену гладиаторов.НО увы для этого нет в этой команде бойцов.
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    Gullit 76
    1513276102
    Лидера то нет,кто там дядька?
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    ologreds
    1694991749
    numo528916
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