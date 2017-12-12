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    • Пейчинович: «Три очка с «Тосно» были очень важны для «Локомотива»

    Пейчинович: «Три очка с «Тосно» были очень важны для «Локомотива»

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович доволен тем, как его команда завершила год. По его словам, по ходу матча с «Тосно» «железнодорожники» знали о ходе матча «Зенита» с «Ахматом».

    Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Тосно» – «Локомотив» завершился со счетом 1:3. «Железнодорожники» продолжают единолично лидировать в чемпионате, набрав 45 очков. «Тосно» идет на 14-й строчке турнирной таблицы с 20-ю очками.

    — Мы проиграли «Тосно» в первом круге в Москве, для нас это был реванш. Эти три очка для нас очень важны. Знали, что «Зенит» играет вничью. Все получилось как нельзя лучше. Теперь месяц отпуска — едем отдыхать.

    — У «Тосно» из-за дисквалификации не играл ударный форвард Антон Заболотный. Насколько вам в связи с этим было проще?

    — Это хороший нападающий, но нам противостоял Марков, который тоже старался. Тем не менее, наша оборона в этом сезоне играет гораздо лучше, чем раньше.

    — Многие говорят, что «Локомотив» уже чемпион.

    — Мы стараемся удерживать первое место. Не могу сказать, что мы чемпионы, но посмотрим. Осталось еще 10 игр. Будем стараться. Впереди сборы — будет время подготовиться. Весной нам начинать со «Спартаком» — будет тяжело. Сейчас все получается, как надо.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.12.2017 06:29
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