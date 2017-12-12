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    • Кириченко: «У Бердыева научился скрупулезности и вниманию к деталям»

    Кириченко: «У Бердыева научился скрупулезности и вниманию к деталям»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказала об опыте работы с Курбаном Бердыевым.

    — У меня никогда не было с Бердыевым разговора о «Рубине», тем более у меня контракт с «Ростовом». Я комфортно себя чувствую в этом городе. Мои дети учатся в Ростове.

    — Чему именно вас научила работа с Курбаном Бердыевым?

    — Основное — это скрупулезность и внимание к деталям. Тренеры в современном мире знают все тактики и схемы. Но нюансы и детали в каждой схеме определяют очень многое. Курбан Бекиевич очень скрупулезно и тонко относился именно к нюансам игровых моментов.

    — По словам работавших с ним футболистов, к моменту выхода на поле они знали о каждом игроке соперника практически все.

    — Сейчас все тренеры готовятся к предстоящему сопернику. Мы тоже это делали в штабе. Но у команды все равно должен быть свой стиль, каркас игры, независимый от соперника. А нюансы — это слабые места соперников, слабые позиции, которые нужно использовать. В любом случае не может команда играть в одном стиле с одним соперником, а в другом стиле — с другим соперником. Стиль должен быть узнаваемым.

    Источник: Известия

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    12.12.2017 06:07
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    eddo23
    1513068625
    Дмитрий всего доброго.... Ростовчане и земляки ждут от вас побед
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    Таганский
    1513098112
    Возможно, мы наблюдаем рождение нового Тренера.. Удачи, Киря!!
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    balaton78
    1513256857
    Уфу взял..удачи Киря!
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    Serjoga
    1513263320
    В декабре получишь "ПРО" и дерзай! Успехов и удачи!
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    ologreds
    1694991749
    numo528912
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