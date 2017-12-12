Кириченко: «У Бердыева научился скрупулезности и вниманию к деталям»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказала об опыте работы с Курбаном Бердыевым.

— У меня никогда не было с Бердыевым разговора о «Рубине», тем более у меня контракт с «Ростовом». Я комфортно себя чувствую в этом городе. Мои дети учатся в Ростове.

— Чему именно вас научила работа с Курбаном Бердыевым?

— Основное — это скрупулезность и внимание к деталям. Тренеры в современном мире знают все тактики и схемы. Но нюансы и детали в каждой схеме определяют очень многое. Курбан Бекиевич очень скрупулезно и тонко относился именно к нюансам игровых моментов.

— По словам работавших с ним футболистов, к моменту выхода на поле они знали о каждом игроке соперника практически все.

— Сейчас все тренеры готовятся к предстоящему сопернику. Мы тоже это делали в штабе. Но у команды все равно должен быть свой стиль, каркас игры, независимый от соперника. А нюансы — это слабые места соперников, слабые позиции, которые нужно использовать. В любом случае не может команда играть в одном стиле с одним соперником, а в другом стиле — с другим соперником. Стиль должен быть узнаваемым.