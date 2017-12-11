Фарфан рад, что «Локомотив» дважды покорил Санкт-Петербург

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан после матча 20-го тура РФПЛ против «Тосно» (3:1) прокомментировал выступления команды в Санкт-Петербурге.

В данной встрече перуанец оформил дубль, забив в пятой клубной встрече подряд.

– Ты провел два матча в Петербурге и оформил два дубля. Как тебе это удается?

– Наверное, в этом есть какая-то магия. Если серьезно, то мои голы – результат работы всей команды. Мне нравится приезжать в Петербург – очень красивый город. Здорово, что мы покорили его дважды.

– «Локомотив» уходит на перерыв с отрывом в восемь очков от конкурентов.

– Мы создали серьезный задел перед уходом на перерыв. Насколько я знаю, такого в истории «Локомотива» еще не было. У нас хорошие шансы на успех, но впереди еще десять матчей. Мы сделаем все, чтобы сохранить этот результат.

«Локомотив» уже чемпион. Так говорит история