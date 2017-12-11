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    • Семин: «Локомотив» не считает себя главным претендентом на чемпионство»

    Семин: «Локомотив» не считает себя главным претендентом на чемпионство»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 20-го тура РФПЛ против «Тосно» (3:1) выразил мнение, что московский клуб не считает себя главным претендентом на чемпионство.

    На данный момент железнодорожники занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

    – Считаете себя главным фаворитом чемпионской гонки?

    – Фаворитов много, а мы скромная команда. Не считаем себя главными претендентами на чемпионство.

    – Какие задачи на зимнее окно. Будете приобретать Дзюбу?

    – Чтобы конкурировать с «Зенитом», нужны усиления. О фамилиях говорить не буду. А так ждем, когда в строй вернутся наши игроки, которых сейчас не хватает.

    «Локомотив» уже чемпион. Так говорит история

    Источник: «Советский спорт»

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    11.12.2017 22:11
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    Комментарии (24)
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    mgordeev
    1513029056
    Я не понимаю, что делают ЦСКА и Зенит, что щелкают. Давай как в старые добрые времена напишут письмо в КДК, у Локо дисквалифицируют пол-команды.
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    Супермачо
    1513029774
    Палыч, упаси Бог тебя Бздюбу покупать, примета плохая.
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    a-rakhmatov
    1513041713
    Палыч скромничает, не хочет сглазить игру команды...удачи Локо !
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    Fabbro
    1513052042
    Я болельщик Локо и буду рад чемпионству, но как бы не завершился сезон, уже большое спасибо Палычу и команде за характер.
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    Алтата
    1513061002
    Думаю, Юрий Палыч своего шанса не упустит....Локомотив -Чемпион !!!
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    nemolod
    1513062024
    Главный тренер Локомотива все верно сказал,причем не от скромности,а от той реальности,что сейчас есть и знает,как порой капризна футбольная фортуна! Понимает,что в зимний перерыв нужно не только усиленно готовиться,но и по возможности усилиться,не говоря уже о том, как быстро восстановятся травмированные! Надеюсь,что все эти проблемы ему удастся решить и команда продолжит свой "осенний марафон"!
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    OfaZavr
    1513066560
    согласен раньше времени не стоит об этом говорить тем более еще 10 туров всякое может быть.
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    spartakuz
    1513077973
    Зимняя пауза только на руку тем командам, у которых не идёт игра. А тем, которые на ходу - совсем не кстати. Неизвестно, кто в какой форме вернется после паузы.
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    Сибирь за Спартак
    1513078020
    Палыч не питерские боталы, после 8-го тура уже поздравлявшие бомжей.
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    ologreds
    1694991751
    numo528894
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