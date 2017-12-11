Семин: «Локомотив» не считает себя главным претендентом на чемпионство»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 20-го тура РФПЛ против «Тосно» (3:1) выразил мнение, что московский клуб не считает себя главным претендентом на чемпионство.

На данный момент железнодорожники занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

– Считаете себя главным фаворитом чемпионской гонки?

– Фаворитов много, а мы скромная команда. Не считаем себя главными претендентами на чемпионство.

– Какие задачи на зимнее окно. Будете приобретать Дзюбу?

– Чтобы конкурировать с «Зенитом», нужны усиления. О фамилиях говорить не буду. А так ждем, когда в строй вернутся наши игроки, которых сейчас не хватает.

«Локомотив» уже чемпион. Так говорит история