Бабаев: «Может быть, еще сыграем со «Спартаком» в Лиге Европы»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы. Напомним, сегодня четыре российских клуба узнали соперников по 1/16 финала турнира.

Армейцам досталась «Црвена Звезда», но Бабаев считает, что в будущем ЦСКА может сыграть против «Спартака».

«Это футбол, это игра. Когда-то побеждаешь, когда-то уступаешь. Думаю, еще не раз встретимся со «Спартаком» на футбольных полях – в рамках чемпионата и Кубка России. А, может быть, и при определенном благополучном стечении обстоятельствах и на более поздних стадиях Лиги Европы», – сказал Бабаев.

В матче 20-го тура чемпионата России «Спартак» разгромил ЦСКА со счетом 3:0.

«Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби. Как это было