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    • Бабаев: «Может быть, еще сыграем со «Спартаком» в Лиге Европы»

    Бабаев: «Может быть, еще сыграем со «Спартаком» в Лиге Европы»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы. Напомним, сегодня четыре российских клуба узнали соперников по 1/16 финала турнира.

    Армейцам досталась «Црвена Звезда», но Бабаев считает, что в будущем ЦСКА может сыграть против «Спартака».

    «Это футбол, это игра. Когда-то побеждаешь, когда-то уступаешь. Думаю, еще не раз встретимся со «Спартаком» на футбольных полях – в рамках чемпионата и Кубка России. А, может быть, и при определенном благополучном стечении обстоятельствах и на более поздних стадиях Лиги Европы», – сказал Бабаев.

    В матче 20-го тура чемпионата России «Спартак» разгромил ЦСКА со счетом 3:0.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2017 19:26
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ufos73
    1513012925
    "благополучном стечении обстоятельствах" Понравилось и еще раз захотел влететь? )))
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    VVM1964
    1513014659
    Желательно в финале .
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    ribavadim
    1513039581
    Попробуйте выиграть сначала у младшего брата.
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    ologreds
    1694991751
    numo528877
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