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    «Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби. Как это было


    3.1
    Голосов: 7
    10.12.2017 18:30
    Команда Карреры взяла реванш в главном матче декабря.

    «Спартак» в этом сезоне проигрывал армейцам на чужом стадионе. Тогда все перевернулось в концовке, где преимущество «Спартака» пропало под давлением ЦСКА. Здесь «Спартак» создал такой задел, упустить который было невозможно. Без травмированного Джикии роль левого защитника исполнял Зобнин. Потом его сменил Мельгарехо. Каррера тактически переиграл Гончаренко, а лидеры ЦСКА провели слабый матч. Не спасли даже добавленные из-за действий болельщиков восемь минут.

    Главным героем матча стал Квинси Промес. В первом тайме голландец классно разобрался с Фернандесом и Акинфеев. Оба улетели в ворота после первого замаха, а потом Квинси легко отправил мяч в сетку. Второй гол создал Адриано. «Спартак» убежал в быстрый прорыв, а бразилец в последний момент выдал партнеру пас на пустой угол. Промес пробил сильно, поэтому Акинфеев не имел шансов. На 98-й минуте Пашалич добил ЦСКА в классной контратаке.

    ЦСКА отвечал на это атаками с участием Дзагоева. Но сначала Алан выдал неудачный пас на Вернблума, а потом ругался на выскочившего перед ним Витиньо. У ЦСКА было много эмоций, от болельщиков – много дыма. «Спартак» сыграл лучше, поэтому и выиграл. Теперь красно-белые оказались выше в турнирной таблице. Заодно и шансов на защиту титула у «Спартака» стало больше.

    Реабилитация после 0:7 в Ливерпуле прошла успешно.

    Текстовый онлайн матча «Спартак» – ЦСКА

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 7
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    Комментарии80
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      Рейтинг: +3656

      АртурZaСМ 13 декабря 2017, 07:57

      Разгромом можно считать преимущество в 4 мяча и более, а это просто уверенная, безоговорочная победа... Ну это моё субъективное мнение)))

      0
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      Рейтинг: +405

      saf05 11 декабря 2017, 09:37

      Бывает всякое.У локо тоже много денег посмотрим кто кого пересилит.

      0
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      Рейтинг: +60

      Геннадий Бирюков 11 декабря 2017, 09:12

      Всё по делу.Играли лучше, вот и выиграли)а ЦСКА бы в зимний перерыв не мешало купить хорошего форварда,на молоднике и Вернблуме далеко не уедешь)

      1
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      Рейтинг: +210

      azar80 11 декабря 2017, 08:04

      я говорил, что поражение от Ливера смоем конской кровью и мы сделали это браво команда, браво Массимо, а Алень захлебнись от желчи.

      0
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      Рейтинг: +3505

      Fancyfall 11 декабря 2017, 00:30

      мне понравилась игра: мы желали победить и добились победы!

      3
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 11 декабря 2017, 00:19

      Ох и любят приукрасить, 3-0 уверенная победа, а разгром был в Ливерпуле.)))

      1
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      Рейтинг: +2525

      Чермындыр 10 декабря 2017, 23:12

      Спартак был лучше, ули тут говорить. Гончаренко сыграл в Слуцкого: Вернблум в нападении сегодня ничего не смог и был гораздо нужнее в опорной зоне, которая проседала с завидным постоянством, а ВМ никак не хотел ничего менять. Свежие идеи - это конечно хорошо, но вылезать на одной и той же раз за разом не получится.

      3
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      Рейтинг: +291

      EFR 10 декабря 2017, 20:30

      я думаю Спартак весной возьмёт чемпионство!!!

      2
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 10 декабря 2017, 20:05

      Когда Спартак сегодняшний в порядке, а он порядке в чемпионате России мало кто его обыграет. Все в строю Ромка, Зе вернулись, вот теперь можно включатся в чемпионскую гонку. кроме Локомотива Спартак со всеми с верхушки таблицы сыграл а у всех остальных весенняя часть тяжелее будет...

      3
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      Рейтинг: +223

      niko5 > Spartak №1 10 декабря 2017, 20:44

      Не переживай,братуха-железо вместе с дорогой тоже отдерем!!!

      2
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      Рейтинг: +70700

      insider_retro > niko5 10 декабря 2017, 20:51

      Что-то в первом круге отдиралка на 3-4 напоролась...
      Не торопитесь жить, юноша...

      0
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      Рейтинг: +70700

      insider_retro 10 декабря 2017, 19:51

      Игра складывается из эпизодов... Спартак их отыграл более собранно и удачливей... Многое определил ранний первый гол... И, удивительно, ЦСКА заспотыкался...
      Лидеры ЦСКА по совокупности действий проиграли лидерам Спартака...
      Забег с раскатом на крайней минуте подвёл жирную черту в противостоянии этого года...

      1
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      Рейтинг: +11467

      "supermax" > insider_retro 10 декабря 2017, 20:01

      никакой удачи тут не было...всего голы забиты благодаря четкой игре

      5
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      Рейтинг: +320

      ваавва > "supermax" 10 декабря 2017, 22:23

      Удача должна быть всегда ,без неё побед не добыть, но удача должна идти в одну ногу с мастерством и зарабатываться потом и кровью!!!!

      1
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      Рейтинг: +11467

      "supermax" > ваавва 10 декабря 2017, 22:27

      если бы игроки цска сами дарили бы нам мяч в штрафной..или забивали бы себе автоголы....я бы сказал что это удача

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      Рейтинг: +30

      4e4eH > "supermax" 10 декабря 2017, 23:09

      Второй гол вам и подарил рядом со штрафной Натхо((

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      Рейтинг: +11467

      "supermax" > 4e4eH 11 декабря 2017, 13:46

      над было тогда уж и забивать самому:D

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