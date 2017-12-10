«Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби. Как это было

Команда Карреры взяла реванш в главном матче декабря.

«Спартак» в этом сезоне проигрывал армейцам на чужом стадионе. Тогда все перевернулось в концовке, где преимущество «Спартака» пропало под давлением ЦСКА. Здесь «Спартак» создал такой задел, упустить который было невозможно. Без травмированного Джикии роль левого защитника исполнял Зобнин. Потом его сменил Мельгарехо. Каррера тактически переиграл Гончаренко, а лидеры ЦСКА провели слабый матч. Не спасли даже добавленные из-за действий болельщиков восемь минут.

Главным героем матча стал Квинси Промес. В первом тайме голландец классно разобрался с Фернандесом и Акинфеев. Оба улетели в ворота после первого замаха, а потом Квинси легко отправил мяч в сетку. Второй гол создал Адриано. «Спартак» убежал в быстрый прорыв, а бразилец в последний момент выдал партнеру пас на пустой угол. Промес пробил сильно, поэтому Акинфеев не имел шансов. На 98-й минуте Пашалич добил ЦСКА в классной контратаке.

ЦСКА отвечал на это атаками с участием Дзагоева. Но сначала Алан выдал неудачный пас на Вернблума, а потом ругался на выскочившего перед ним Витиньо. У ЦСКА было много эмоций, от болельщиков – много дыма. «Спартак» сыграл лучше, поэтому и выиграл. Теперь красно-белые оказались выше в турнирной таблице. Заодно и шансов на защиту титула у «Спартака» стало больше.

Реабилитация после 0:7 в Ливерпуле прошла успешно.

Текстовый онлайн матча «Спартак» – ЦСКА