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    • Мхитарян намерен обсудить с Моуринью свое будущее в «Манчестер Юнайтед»

    Мхитарян намерен обсудить с Моуринью свое будущее в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян хочет провести открытую беседу с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью.

    Армянин намерен обсудить со специалистом свое будущее в команде. В последний раз 28-летний игрок выходил в стартовом составе «красных дьяволов» в матче с «Челси» (0:1) в начале ноября.

    Ранее сообщалось, что Моуринью не доволен текущей формой хавбека.

    По информации СМИ, Мхитарян может перейти в «Интер» или вернуться в дортмундскую «Боруссию», из которой и перебрался в Англию в 2016 году.

    В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17-ти матчах, забив два гола и сделав шесть результативных передач. Его текущий контракт рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: Tribalfootball

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    11.12.2017 14:57
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    Комментарии (3)
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    фантоци
    1513004366
    По возможности валить из МЮ, пока там жозе заправляет
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    JackBruce
    1513059387
    Ему нужно в Ливерпуль!
    Ответить
    ologreds
    1694991753
    numo528854
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