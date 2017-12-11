Мхитарян намерен обсудить с Моуринью свое будущее в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян хочет провести открытую беседу с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью.

Армянин намерен обсудить со специалистом свое будущее в команде. В последний раз 28-летний игрок выходил в стартовом составе «красных дьяволов» в матче с «Челси» (0:1) в начале ноября.

Ранее сообщалось, что Моуринью не доволен текущей формой хавбека.

По информации СМИ, Мхитарян может перейти в «Интер» или вернуться в дортмундскую «Боруссию», из которой и перебрался в Англию в 2016 году.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17-ти матчах, забив два гола и сделав шесть результативных передач. Его текущий контракт рассчитан до июня 2020 года.