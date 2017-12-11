Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    «Ювентус» летом вновь попытается приобрести Бельерина

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин является главной трансферной целью «Ювентуса» ближайшим летом. В сентябре сообщалось, что лондонский клуб отказал «бьянконери» в продаже испанца за 40 миллионов евро. Тем не менее туринцы готовы предпринять еще одну попытку.

    «Старая синьора» видит в 22-летнем футболисте замену Штефану Лихтштайнеру, который, по всей вероятности, покинет «Ювентус» по истечении контракта в июне. Альтернативными вариантами для туринского клуба являются Шиме Врсалько («Атлетико») и Томас Менье («ПСЖ»).

    Текущее соглашение Бельерина с «канонирами» рассчитано до 2023 года. В нынешнем сезоне защитник провел 18 матчей, отметившись одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

    Источник: Tuttosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.12.2017 13:18
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694991753
    numo528845
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+