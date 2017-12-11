«Ювентус» летом вновь попытается приобрести Бельерина

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин является главной трансферной целью «Ювентуса» ближайшим летом. В сентябре сообщалось, что лондонский клуб отказал «бьянконери» в продаже испанца за 40 миллионов евро. Тем не менее туринцы готовы предпринять еще одну попытку.

«Старая синьора» видит в 22-летнем футболисте замену Штефану Лихтштайнеру, который, по всей вероятности, покинет «Ювентус» по истечении контракта в июне. Альтернативными вариантами для туринского клуба являются Шиме Врсалько («Атлетико») и Томас Менье («ПСЖ»).

Текущее соглашение Бельерина с «канонирами» рассчитано до 2023 года. В нынешнем сезоне защитник провел 18 матчей, отметившись одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.