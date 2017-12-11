Буффон может продолжить выступать за «Ювентус» в сезоне-2018/19

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить защищать ворота туринцев в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что 39-летний футболист может завершить карьеру после чемпионата мира-2018, однако сборная Италии туда не попала, проиграв в стыковых матчах Швеции. Позже вратарь заявил, что продолжит выступления в том случае, если «старая синьора» выиграет Лигу чемпионов, чтобы сыграть в клубном чемпионате мира.

Теперь же, по информации СМИ, страж ворот готов играть за «бьянконери» еще сезон, если клуб на него по-прежнему рассчитывает.

При этом такое развитие событий считается маловероятным. Руководство «Ювентуса» дало понять, что готово предложить Буффону должность директора или место в тренерском штабе.