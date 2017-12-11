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    • Буффон может продолжить выступать за «Ювентус» в сезоне-2018/19

    Буффон может продолжить выступать за «Ювентус» в сезоне-2018/19

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить защищать ворота туринцев в следующем сезоне.

    Ранее сообщалось, что 39-летний футболист может завершить карьеру после чемпионата мира-2018, однако сборная Италии туда не попала, проиграв в стыковых матчах Швеции. Позже вратарь заявил, что продолжит выступления в том случае, если «старая синьора» выиграет Лигу чемпионов, чтобы сыграть в клубном чемпионате мира.

    Теперь же, по информации СМИ, страж ворот готов играть за «бьянконери» еще сезон, если клуб на него по-прежнему рассчитывает.

    При этом такое развитие событий считается маловероятным. Руководство «Ювентуса» дало понять, что готово предложить Буффону должность директора или место в тренерском штабе.

    Источник: Football Italia

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    11.12.2017 12:17
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    Комментарии (3)
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    XaXatyn
    1512985293
    Может действительно пора !
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    Adekvat07
    1512985296
    При всем уважении к Джиджи, пора вешать перчатки на гвоздь
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    ologreds
    1694991755
    numo528840
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