Продление контракта Роббена с «Баварией» зависит от будущего главного тренера команды

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен рассказал о том, как обстоят дела с продлением контракта с клубом.

«Пока что у меня не было переговоров с клубом о продлении контракта. Из «Баварии» никто не подходил ко мне на этот счет. Сейчас я спокойно ожидаю дальнейшего развития событий.

В данном вопросе все зависит от множества факторов. В том числе и от того, кто в следующем сезоне будет возглавлять «Баварию», – приводит слова Роббена TZ.

Напомним, что действующий контракт 33-летнего голландца рассчитан до середины 2018 года.