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    • Продление контракта Роббена с «Баварией» зависит от будущего главного тренера команды

    Продление контракта Роббена с «Баварией» зависит от будущего главного тренера команды

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен рассказал о том, как обстоят дела с продлением контракта с клубом.

    «Пока что у меня не было переговоров с клубом о продлении контракта. Из «Баварии» никто не подходил ко мне на этот счет. Сейчас я спокойно ожидаю дальнейшего развития событий.

    В данном вопросе все зависит от множества факторов. В том числе и от того, кто в следующем сезоне будет возглавлять «Баварию», – приводит слова Роббена TZ.

    Напомним, что действующий контракт 33-летнего голландца рассчитан до середины 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2017 09:28
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    zatonn
    1512974260
    Надо продлять ещё на год, без вариантов, а там видно будет!
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    Михаил Шевченко
    1512978137
    Еще на сезон можно конечно продлить
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    ologreds
    1694991755
    numo528828
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