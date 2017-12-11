Гаттузо: «Милану» еще предстоит улучшить игру в обороне»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо остался доволен первой победой команды под его руководством, которая пришлась на встречу с «Болоньей».

«Болонья» могла сравнять счет, у нее были моменты для этого. Конечно, нам еще предстоит улучшить игру в обороне.

Я очень рад этой победе. После финального свистка поблагодарил парней, обнял каждого. Знаю, что они делают, как они работали на протяжении всей этой недели. Я благодарен им за настрой. Но впереди нас ждет еще долгий путь», – сказал Гаттузо.

Матч 16-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Болонья» завершился со счетом 2:1.