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    Гаттузо: «Милану» еще предстоит улучшить игру в обороне»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо остался доволен первой победой команды под его руководством, которая пришлась на встречу с «Болоньей».

    «Болонья» могла сравнять счет, у нее были моменты для этого. Конечно, нам еще предстоит улучшить игру в обороне.

    Я очень рад этой победе. После финального свистка поблагодарил парней, обнял каждого. Знаю, что они делают, как они работали на протяжении всей этой недели. Я благодарен им за настрой. Но впереди нас ждет еще долгий путь», – сказал Гаттузо.

    Матч 16-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Болонья» завершился со счетом 2:1.

    Источник: Football Italia

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    11.12.2017 08:33
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    Комментарии (2)
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    CskaMoscovv
    1513028298
    С победой, молодцы) удачи и дальше так продолжать)
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    ologreds
    1694991755
    numo528823
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