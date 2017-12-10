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    • Каррера: «Это был лучший ответ на то, что случилось в Ливерпуле»

    Каррера: «Это был лучший ответ на то, что случилось в Ливерпуле»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура РФПЛ.

    «Мы думали об изменениях позиций игроков на поле еще до игры. В самой игре мы реализовали эти мысли.

    Я думаю, что это был самый лучший ответ на то, что случилось в Ливерпуле (0:7 в Лиге чемпионов – прим. «Бомбардира»). Я хочу поблагодарить игроков и всех болельщиков за то, что они вложили всю душу, чтобы одержать эту победу», – сказал итальянец в эфире «Матч ТВ».

    Красно-белые вышли на второе место в турнирной таблице.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2017 18:49
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    Комментарии (93)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Сильвербой
    1512924351
    Я конечно не Бубнов, предсказывать что будет дальше не могу -))), но хочу сказать что Массимо Каррера - это лучшее что у нас было за последние 17 лет и мы всегда будем поддерживать и верить в этого человека!!! А Ливерпуль лично я уже забыл!!!
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    OfaZavr
    1512924828
    За Ливер еще успеете рассчитаться весной в ЛЕ, а пока молодцы что в чемпе на такой позитивной ноте ушли на перерыв.
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    Одинокий волк Маквейд
    1512925020
    Запомните или запишите - когда судит Николаев, кони никогда Спартаку не забивают.
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    Полная Канистра
    1512927079
    СПАСИБО ТРЕНЕР ТЫ ВСЁ РОАВНО ЛУЧШИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    sevsor
    1512927629
    Синьор Каррера, если бы Вы ответили именно "Ливерпулю", вашим и нашим непосредственным обидчикам - это был бы зачёт, а ЦСКА... это внутренний поединок...спасибо, был захватывающий матч, было интересно, НО...ждём ответа именно "Ливерпулю"))
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    Диктор
    1512929080
    Согласен полностью.
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    3a zenit
    1512929881
    это был пшик на фоне Ливерпуля,все прекрасно знают резерв ЦСКА и состояние клуба.Весной докажите,а то что сейчас ты говоришь, просто пи з да льство и бахвальство.Если б так себя повел зенит после поражения 7-0 я бы пристыдил за такие слова и херами натолкал,хотя бы здесь(а здесь читают из клуба поверьте).Но у красно-белых память короткая,а другие болельщики-других клубов это будут помнить всегда(как Ростов-Ювентус).
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    DZHEK_VOROBEY1987
    1512934746
    Манчестер Юнайтед 7 штук Роме забивал в лиге чемпионов,однако ни чего,все живы здоровы,со всеми бывает.
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    ramos6548
    1513067899
    Спассибо Массимо за такую шикарную игру и отличный результат. Теперь зимние каникулы пройдут на позитиве
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    ologreds
    1694991759
    numo528755
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