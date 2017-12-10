Каррера: «Это был лучший ответ на то, что случилось в Ливерпуле»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура РФПЛ.

«Мы думали об изменениях позиций игроков на поле еще до игры. В самой игре мы реализовали эти мысли.

Я думаю, что это был самый лучший ответ на то, что случилось в Ливерпуле (0:7 в Лиге чемпионов – прим. «Бомбардира»). Я хочу поблагодарить игроков и всех болельщиков за то, что они вложили всю душу, чтобы одержать эту победу», – сказал итальянец в эфире «Матч ТВ».

Красно-белые вышли на второе место в турнирной таблице.

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