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    • Гончаренко – после разгрома от «Спартака»: «Первый мяч повлиял на результат»

    Гончаренко – после разгрома от «Спартака»: «Первый мяч повлиял на результат»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог поражению от «Спартака» (0:3) в матче 20-го тура чемпионата России.

    Думаю, что первый забитый мяч повлиял на результат. «Спартак» действовал более хитро. И после этого соперник стал играть так, как ему было выгодно. Учитывая, что «Спартак» повел, они больше тянули время и играли от обороны. Это был просто выход из обороны в контратаку и игра на быстрых нападающих.

    У нас такой чемпионат, что побеждают команды, которые выбегают со своей половины. Нам не хватает качества на флангах. В первую очередь, на левом. Думаю, что мы хорошо преодолели трудности сентября и начала октября, нашли много внутренних резервов, провели хорошие матчи.

    Еще есть десять матчей, много домашних. Мы уже сыграли и с «Локомотивом», и со «Спартаком». Важно хорошо подготовиться к весенней части», – сказал специалист в эфире «Матч ТВ».

    Армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2017 18:47
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    Комментарии (33)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Опорник84
    1512923254
    Не знаю какой у нас чемпионат, но вдули вам сегодня по полной!
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    Павелий
    1512923524
    Спартак играл от обороны???!!! Может, Гончаренко весь матч просто на табло смотрел. Спартак уверенно и правильно оборонялся, проводил как атаки, так и контратаки. Простой показатель - число угловых - говорит о том, сколько времени Спартак провёл в атаке.
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    DOCTOR PENALTY
    1512923978
    И первый мяч повлиял, и Ливерпуль повлиял, и бешеный настрой Промеса повлиял.
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    Одинокий волк Маквейд
    1512924131
    На игру всегда влияет тот мяч, который не у смогли отыграть, все остальное - упражнения в словесности.
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    OfaZavr
    1512925132
    фраза про тянули время не понравилась, как то по зенитовски звучит только они всегда не свою игру обсуждают а ищут к чему придраться у других.
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    Полная Канистра
    1512925954
    да ладно тебе прямо скажи что порвали все штаны отмазки никому не нужны
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    DeStar
    1512927096
    Неожиданно конечно, но спартак играл лучше, и даже не столь в атаке, потому что первый гол так вообще подарили , да и второй ведь тоже, спартак хорошо оборонялся, а цска фигово атаковал. Вот и все.
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    sobaka120982
    1512931215
    Все по делу.... Не кем играть нет результата((( Спартак по составу нас превосходит
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    paracetamol
    1512932129
    Развалил команду! Физрук!
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    ologreds
    1694991759
    numo528754
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