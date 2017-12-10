Гончаренко – после разгрома от «Спартака»: «Первый мяч повлиял на результат»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог поражению от «Спартака» (0:3) в матче 20-го тура чемпионата России.

Думаю, что первый забитый мяч повлиял на результат. «Спартак» действовал более хитро. И после этого соперник стал играть так, как ему было выгодно. Учитывая, что «Спартак» повел, они больше тянули время и играли от обороны. Это был просто выход из обороны в контратаку и игра на быстрых нападающих.

У нас такой чемпионат, что побеждают команды, которые выбегают со своей половины. Нам не хватает качества на флангах. В первую очередь, на левом. Думаю, что мы хорошо преодолели трудности сентября и начала октября, нашли много внутренних резервов, провели хорошие матчи.

Еще есть десять матчей, много домашних. Мы уже сыграли и с «Локомотивом», и со «Спартаком». Важно хорошо подготовиться к весенней части», – сказал специалист в эфире «Матч ТВ».

Армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице.

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