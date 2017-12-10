Бурчану сломал ногу и не поможет тульскому «Арсеналу» два-три месяца

Полузащитник тульского «Арсенала» Александру Бурчану выбыл из строя на 2-3 месяца из-за травмы ноги. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

Румынский футболист сломал малую берцовую кость в матче 20-го тура РФПЛ против «Урала» (1:1).

32-летний Бурчану был успешно прооперирован в Германии.

«Мы желаем одному из лидеров красно-желтых здоровья, бодрости духа и, конечно, скорейшего возвращения в коллектив», – говорится в сообщении клуба.

Хавбек пополнил состав тульского клуба в январе, перейдя из «ФКСБ» на правах свободного агента.