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    • Бурчану сломал ногу и не поможет тульскому «Арсеналу» два-три месяца

    Бурчану сломал ногу и не поможет тульскому «Арсеналу» два-три месяца

    Полузащитник тульского «Арсенала» Александру Бурчану выбыл из строя на 2-3 месяца из-за травмы ноги. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

    Румынский футболист сломал малую берцовую кость в матче 20-го тура РФПЛ против «Урала» (1:1).

    32-летний Бурчану был успешно прооперирован в Германии.

    «Мы желаем одному из лидеров красно-желтых здоровья, бодрости духа и, конечно, скорейшего возвращения в коллектив», – говорится в сообщении клуба.

    Хавбек пополнил состав тульского клуба в январе, перейдя из «ФКСБ» на правах свободного агента.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    10.12.2017 18:22
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    Комментарии (9)
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    пряник929
    1512919787
    обидно
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    Eds
    1512921492
    Хороший полузашитник... Выздоровления ему...
    Ответить
    Eds
    1512921573
    Я смотрю в последних турах на морозе было много переломов у игроков... Эту проблему надо решать...
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    Pro100Kid
    1512923845
    Здоровья Бурчану! Очень важный игрок для Тулы.
    Ответить
    OfaZavr
    1512924679
    Очень неприятно в последнем туре перед перерывом получить такое.... Здоровья!
    Ответить
    Жёлто-синий
    1512933871
    Здоровья
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    ologreds
    1694991760
    numo528750
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