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    • Гаджиев: «Амкар» то шесть матчей не пропускает, то в двух пропускает шесть»

    Гаджиев: «Амкар» то шесть матчей не пропускает, то в двух пропускает шесть»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал поражение от «Краснодара» в 20-м туре РФПЛ и подвел итоги первой части сезона.

    – Если посмотреть по моментам, с которых можно забивать, у нас их было достаточно, чтобы забить хотя бы один.

    По тому, что пропустили: так безответственно сыграли на стандарте – игрок забивающий оказался без своего подопечного, хотя он по нашей установке обязательно должен был быть под контролем.

    – Оцените первую часть сезона.

    – Мы оказались неготовы к старту. Из этой достаточно сложной ситуации футболисты смогли выйти. Немало сил приложили, чтобы улучшить свое физическое состояние.

    Были не очень хорошо готовы и по разным организационным причинам. И концовку, получается,тоже завалили – пропустили 6 голов за два матча. То шесть матчей не пропускаем, то в двух пропускаем шесть...

    Пермский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2017 16:34
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    Комментарии (3)
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    Одинокий волк Маквейд
    1512934921
    Только против Спартака и упираетесь, автобусники.
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    Muxa_Perm
    1512992290
    Команда играет, как на качелях качается... То - есть, то - мимо.
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    ologreds
    1694991761
    numo528730
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