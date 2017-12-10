Гаджиев: «Амкар» то шесть матчей не пропускает, то в двух пропускает шесть»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал поражение от «Краснодара» в 20-м туре РФПЛ и подвел итоги первой части сезона.

– Если посмотреть по моментам, с которых можно забивать, у нас их было достаточно, чтобы забить хотя бы один.

По тому, что пропустили: так безответственно сыграли на стандарте – игрок забивающий оказался без своего подопечного, хотя он по нашей установке обязательно должен был быть под контролем.

– Оцените первую часть сезона.

– Мы оказались неготовы к старту. Из этой достаточно сложной ситуации футболисты смогли выйти. Немало сил приложили, чтобы улучшить свое физическое состояние.

Были не очень хорошо готовы и по разным организационным причинам. И концовку, получается,тоже завалили – пропустили 6 голов за два матча. То шесть матчей не пропускаем, то в двух пропускаем шесть...

Пермский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице.